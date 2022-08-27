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SUP立槳教練雖急拉起送醫搶救 貢寮潛水客仍不幸溺斃

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

張姓男子今天上午與其他學員跟著教練到龍洞海域深潛，有穿著潛水重裝備，但下潛後失聯，漂在海面上時，被其他在附近海域玩SUP的遊客救起，用立槳板到岸上，消防人員急救後無生命跡象，送往澳底保健站搶救，最後仍因傷重不治。

據了解，張姓男子（51歲）今天上午參加潛水課程，他與其他學員於九孔池外海，約距岸邊20公尺處，跟隨教練進行深潛，身上有穿著完整的重裝潛水裝備，下水前都正常，並無異狀。

下水大約10分鐘後，張姓男子失聯，教練就先帶著同團遊客先行浮上水面，並立即找尋張男。後來經其他玩SUP立槳的教練及遊客發現，將張男用立板送上岸，並緊急進行CPR急救，再由消防人員接手救治。

消防局第六大隊表示，上午10點獲報，貢寮區龍洞街有潛水學員溺水，是被附近SUP教練發現救起後，消防人員到場後溺者呈現OHCA，沒有生命跡象，經消防人員現場接手急救後，立即送往貢寮保健站，搶救後仍宣告不治。

瑞芳警分局表示，張男經送澳底醫療救護中心急救，在近12時急救無效宣告死亡，已指派鑑識人員到場採證，並通知家屬等相關人進行筆錄，並報請檢察官及法醫師相驗釐清事故原因。據查，張男是參加一潛水業者的潛水課程，今天教練1人、助理教練1人，帶5名潛水客下水。

貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
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貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝
貢寮潛水客失聯，被玩SUP遊客救起無生命跡象送醫搶救中。記者游明煌／翻攝

立槳 貢寮

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