空曠處持玩具槍射擊BB彈 遭依違反社維法送辦

朱姓男子今天上午在汐止區爬大尖山時，把玩瓦斯槍，朝空曠處射擊BB彈，遭民眾報案。警方查扣送驗後，檢驗結果玩具槍並無殺傷力；不過，朱男仍遭警方以違反社維法送辦。

新北市警察局汐止分局今天發布新聞表示，上午6時55分接獲報案指稱，在汐止區勤進路五谷金聖殿（五谷先帝廟）停車場，發現有男子開車到廟中停車場後，取出槍朝草叢外射擊。

警方派遣警網攜防彈盾牌到場，但未發現男子。與報案人聯繫，稱只有看見射擊，沒有聽到槍擊聲響。廟邊路人表示，男子僅是射擊BB彈玩具槍。

警方說，循線查察是朱姓男子上午爬大尖山前，把玩瓦斯槍朝空曠處射擊。經通知朱男到案，並於車內發現瓦斯槍2把、瓦斯鋼瓶1瓶。

警方說，經朱男同意查扣玩具槍，送驗結果無殺傷力；全案依違反社會秩序維護法第65條（無正當理由，攜帶類似真槍之玩具槍，而有危害安全之虞者）辦理。