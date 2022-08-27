花蓮拖板車失控衝破護欄墜橋 2名乘客受傷送醫

台9線花蓮縣298.5公里處富里鄉公埔橋，今天上午一輛載大批貨物北上的拖板車，不明原因突然失控衝破護欄，墜落落差10多公尺的橋下，「頭下腳上」車身卡在橋上消防人員趕往救出曾、王姓2名傷者，傷者表示駕駛在消防人員到達前已被載走，消防人員正在現場擴大搜尋有無其他傷患。

花蓮縣消防局第三大隊表示，事故發生在上午9時20分，接獲通報後，由富里分隊長林育承率員趕到現場搶救，救出2名35歲曾姓男子、18歲王姓男子，都是擦挫傷，送往台北總醫院玉里榮民分院救治，沒有大礙。玉里分局富里所長黃正宏、警員巫鳳芝也火速趕到現場處理。

據了解，這輛拖板車今天從屏東載運飲料等液體類貨物要送到花蓮市，途中不明原因失控肇事。

兩名傷者都說自己不是駕駛，有另一名駕駛在消防人員抵達前已被載走。不過，因拖板車座位有限，拖板車究竟由誰駕駛，警方還在調查釐清。

事故發生後，車上大批貨物掉落南、北車道，雙向交通都受阻，玉里警方已到場指揮提醒用路人改道。