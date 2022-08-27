快訊

露火辣身材被網友罵成鬼剃頭？ 啦啦隊女神現身不敢再秀性感

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外役監逃逸男設籍屏東查無所獲 網友驚呼「快暈倒」

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

外役監受刑人逃逸殺警，引發關注。花蓮地檢署發布通緝兩名自強外役監逃逸受刑人，其中設籍屏東縣的男子許亞倫，警方依戶籍查訪毫無所獲，據了解，許亞倫之前租住在此，附近住家最近也未發現此人，引發關切。

依查緝通報，許亞倫（29歲）身高約169公分、中等身材，特徵為右眉上有三顆星刺青、左眼下有－、＋符號刺青。

據了解，許亞倫因詐欺案入獄，19日返家探親，本應於21日返回外役監。花檢發布通緝後，網友肉蒐還發現他疑似另涉多起案件，對其逃逸還有網友留言直呼「快暈倒」。刑事局特別提醒全台員警「查緝時請注意本身安全」。

警方依其戶籍查訪，發現他之前承租在此，現承租人不認識許亞倫，也未看過他出現。警方表示，許亞倫臉部特徵明顯，特別是右眉邊有3顆星狀刺青，左眼下有一個十字架刺青，易於辨識，民眾若有任何發現務必第一時間撥打110報案。

許亞倫臉部特徵明顯，右眉邊有3顆星狀刺青，左眼下有1個十字架刺青。圖／取自刑事局官網
許亞倫臉部特徵明顯，右眉邊有3顆星狀刺青，左眼下有1個十字架刺青。圖／取自刑事局官網
許亞倫因詐欺案入獄，19日返家探親，本應於21日返回外役監。花檢已發布通緝後。圖／取自刑事局官網
許亞倫因詐欺案入獄，19日返家探親，本應於21日返回外役監。花檢已發布通緝後。圖／取自刑事局官網

刺青 外役監

延伸閱讀

花蓮自強外役監逃犯康育豪 竹市戶籍地找嘸人

鄉民搜「花蓮外役監2逃犯」前科氣炸 矯正署曝真相

外役監逃犯是性侵犯？矯正署說話了

法務部補破網…花蓮外役監兩人脫逃 刑事局公布相片、特徵

相關新聞

影／台北港卸吊作業不慎 7只貨櫃掉落幸無人傷亡

今天下午近4時許，台北港貨櫃碼頭北六碼頭，疑因工作人員在操作17號橋式起重機不慎，導致解櫃時發生貨櫃掉落意外，當場造成7...

阿兵哥騎車打滑自摔 右側手腿大擦傷急送醫

新北市五股區陳姓男子，今天中午騎車經過五股區民義路二段，疑因後車輪打滑，陳男連人帶車滑摔倒地，造成陳男右手臂、右腿大面積...

蔡其昌梧棲區大智路看板「胸破洞」 犯案男稱心情不好

距離年底選舉剩下90幾天，市長與市議員參選人競選廣告物幾乎掛滿各地重要路口，台中市議員楊典忠與市長參選人蔡其昌掛在梧棲區...

租瑪莎拉蒂釀5車連環撞 高雄工人這下「目屎那滴」

高雄一名鍾姓工人昨日下午駕駛租來的瑪莎拉蒂超跑，沿覺民路快車道行駛時，未注意前方紅燈，撞上李姓女子駕駛的轎車後，因撞擊力...

外役監逃犯3月逃、8月公告 黃國昌：哪一門緊急通緝？

台南殺警案延燒到外役監管理制度，前時代力量立委黃國昌今天說，刑事局公布花蓮自強外役監的兩名逃犯，但今年3月脫逃，現在才公...

重機騎士墜台3線阿婆灣30米山谷亡 疑為南科工程師

嘉義縣台3線知名阿婆灣，驚傳南科工程師重機騎士摔落30米山谷，警消獲報7點22分抵達現場，該名男騎士現場已無生命跡象，送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。