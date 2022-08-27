外役監逃逸男設籍屏東查無所獲 網友驚呼「快暈倒」

外役監受刑人逃逸殺警，引發關注。花蓮地檢署發布通緝兩名自強外役監逃逸受刑人，其中設籍屏東縣的男子許亞倫，警方依戶籍查訪毫無所獲，據了解，許亞倫之前租住在此，附近住家最近也未發現此人，引發關切。

依查緝通報，許亞倫（29歲）身高約169公分、中等身材，特徵為右眉上有三顆星刺青、左眼下有－、＋符號刺青。

據了解，許亞倫因詐欺案入獄，19日返家探親，本應於21日返回外役監。花檢發布通緝後，網友肉蒐還發現他疑似另涉多起案件，對其逃逸還有網友留言直呼「快暈倒」。刑事局特別提醒全台員警「查緝時請注意本身安全」。