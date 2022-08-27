花蓮自強外役監逃犯康育豪 竹市戶籍地找嘸人

外役監受刑人逃逸受矚目。花蓮地檢署發布通緝自強外役監也有2名監受刑人逃逸，分別是許亞倫、康育豪，其中康育豪由新竹市警察局發布查緝專刊，竹市警方指出，康育豪戶籍寄在新竹市親戚家，經查訪戶籍地家人好一陣子都沒看過康，與康失聯中。

康育豪25歲，特徵為濃眉、招風耳。據了解，康育豪過去有詐欺等前科，早在今年3月21日前往宜蘭探視家屬後，沒有依照按規定返回花蓮自強外役監，8月才發布通緝。