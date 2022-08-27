聽新聞
test
0:00 / 0:00
花蓮自強外役監逃犯康育豪 竹市戶籍地找嘸人
外役監受刑人逃逸受矚目。花蓮地檢署發布通緝自強外役監也有2名監受刑人逃逸，分別是許亞倫、康育豪，其中康育豪由新竹市警察局發布查緝專刊，竹市警方指出，康育豪戶籍寄在新竹市親戚家，經查訪戶籍地家人好一陣子都沒看過康，與康失聯中。
康育豪25歲，特徵為濃眉、招風耳。據了解，康育豪過去有詐欺等前科，早在今年3月21日前往宜蘭探視家屬後，沒有依照按規定返回花蓮自強外役監，8月才發布通緝。
竹市警方指出，康育豪的戶籍在新竹市親戚家，經查訪康很少在新竹市活動，家中只有姑姑、奶奶，爸媽也早已離異，康都沒有回到新竹市戶籍地，家人都不知康的行蹤。經警方了解，康育豪應多在新北、桃園一帶活動，仍會積極查訪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言