影／3煞戴V怪客面具猛砸車 警追百公里12小時全逮捕

昨日上午9點多，台中市梨山地區邱男遭3名戴V怪客面具男子砸車，小貨車擋風玻璃、窗戶嚴重毀損，邱也受傷逃到附近住家躲避報警。警方獲報，循線追查3名蒙面歹徒逃逸100多公里，以優勢警力在東勢區逮捕3嫌，警詢後移送。

邱男昨早在梨山地區台8線73K，3名戴著V怪客面具男子持木棒砸車，邱男寡不敵眾，被逼下車也遭毆打輕傷，趕緊躲到附近住家求救。由於梨山地區民風純樸，居民看到惡煞砸車打人畫面都相當憂心。

據悉，邱男疑與農友討論流籠使用問題，曾與詹姓男子發生細故，對方曾放話要他小心，懷疑是詹男夥同友人行凶，他已到梨山衛生所驗傷，向梨山派出所報案。

台中市警察局和平分局梨山分駐所接獲民眾報案，立即派遣警力前往現場偵處，員警到場後，犯嫌已逃逸，被害人受輕傷，自小貨車玻璃毀損。