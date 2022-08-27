聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／3煞戴V怪客面具猛砸車 警追百公里12小時全逮捕
昨日上午9點多，台中市梨山地區邱男遭3名戴V怪客面具男子砸車，小貨車擋風玻璃、窗戶嚴重毀損，邱也受傷逃到附近住家躲避報警。警方獲報，循線追查3名蒙面歹徒逃逸100多公里，以優勢警力在東勢區逮捕3嫌，警詢後移送。
邱男昨早在梨山地區台8線73K，3名戴著V怪客面具男子持木棒砸車，邱男寡不敵眾，被逼下車也遭毆打輕傷，趕緊躲到附近住家求救。由於梨山地區民風純樸，居民看到惡煞砸車打人畫面都相當憂心。
據悉，邱男疑與農友討論流籠使用問題，曾與詹姓男子發生細故，對方曾放話要他小心，懷疑是詹男夥同友人行凶，他已到梨山衛生所驗傷，向梨山派出所報案。
台中市警察局和平分局梨山分駐所接獲民眾報案，立即派遣警力前往現場偵處，員警到場後，犯嫌已逃逸，被害人受輕傷，自小貨車玻璃毀損。
和平警分局會同刑事警察大隊，鎖定相關涉案人，自梨山沿南投武嶺追緝百公里至台中市東勢區，12小時內逮獲涉案3人，全案經偵辦後，依依傷害、毀損、聚眾鬥毆罪嫌，移送台中地檢偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言