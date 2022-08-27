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好消息！南投武界5人失蹤尋獲2人狀況佳 警消士氣大振

聯合報／ 記者林佩均江良誠／台中即時報導

台中市清水區公所昨舉辦員工自強旅遊，前往南投縣仁愛鄉武界部落，有4名員工與1名司機失聯。上午10點好消息傳出，已尋獲2人，精神狀況均佳，佳音傳回，現場搜救警消士氣大振，持續地毯式、空中空拍機搜救中。

台中市政府消防局說明，現場搜救指揮官回報，今日上午10時前已尋獲2人，分別於9時15分找到1人，9時48分找到1人，身體狀況均良好。正持續尋找剩下的3名人員。

消防局也已通知台中市民間團體，包括台中市山海屯救援協會、台中市山難搜救協會、中華民國山難救助協會台中辦事處等三個單位，集結人員及車輛（裝備器材），前往協助支援。

台中市消防局表示，武界失蹤協尋案現場搜救指揮官回報，目前已尋獲2人(身體狀況良好)，分別於9時15分找到1人(姓顏)，於9時48分找到1人(目前未知)。因本局現場同仁電話均不通，經詢問南投縣消防局現場只能靠衛星電話才能通訊。本局持續確認現場消息。

中市消防局已指派第二大隊余易祐大隊長前往現場指揮，經向南投縣消防局詢問，目前出動30人(消防人員11人、義消19人)。

武界山搜案5人失聯，警消在今天上午10點已尋獲2人，精神狀況均佳，佳音傳回，現場搜救警消士氣大振，持續地毯式、空中空拍機搜救中。圖／台中市消防局提供
武界山搜案5人失聯，警消在今天上午10點已尋獲2人，精神狀況均佳，佳音傳回，現場搜救警消士氣大振，持續地毯式、空中空拍機搜救中。圖／台中市消防局提供
武界山搜案5人失聯，警消在今天上午10點已尋獲2人，精神狀況均佳，佳音傳回，現場搜救警消士氣大振，持續地毯式、空中空拍機搜救中。圖／台中市消防局提供
武界山搜案5人失聯，警消在今天上午10點已尋獲2人，精神狀況均佳，佳音傳回，現場搜救警消士氣大振，持續地毯式、空中空拍機搜救中。圖／台中市消防局提供

台中市 南投 山難

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