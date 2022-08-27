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不滿女友曾遭前男友賞巴掌 討公道起口角 男竟持刀刺人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市施姓男子疑不滿女友曾遭陳姓前男友打一巴掌，去年酒後逞強欲替女友討回公道，當著女友面前持彈簧刀猛刺陳男胸口數刀，施見對方血流不止也嚇到，連忙打電話叫救護車緊急送醫救回一命。新北院日前依傷害罪判刑1年，可上訴。

判決指出，去年8月16日晚上8時許，陳姓男子邀前女友到新北市三峽區一間汽車旅館飲酒聯天唱歌，沒想到前女友帶著現任男友施男一起前往，陳男一開始也不以為意，三人喝酒聊天至隔天清晨6時，施男突然提及陳男以前曾動手打了女友一個耳光，現場氣氛突然丕變。

「我動手打她是我不對，要怎麼處理都可以。」陳男聞言後，見施男隔著桌子一臉怒氣站起來，陳不甘示弱也站起來並大聲回應，沒想到施男突然從褲子口袋掏出一把彈簧刀，直接朝陳胸口猛刺兩刀，陳見狀揮右手阻擋，也被劃傷一刀，當場見血。

原本有酒意的施男見陳男流血並倒地不起也立即嚇到酒醒，連忙持手機打119叫救護車，陳男因當場無吸吸心跳，緊急送往三峽恩主公醫院，因胸部穿刺傷併心臟損傷、低血容積休克、肝臟撕裂傷、右手腕內側撕裂傷，經手術搶救後住進加護病房，休養一周後才傷癒出院。

三峽警分局北大派出所接獲新北市消防局轉報旅館發生不明原因死亡案件，連忙派員趕赴到場，施男見員警到場，坦承因吵架剛把人刺傷，遭當場逮捕並查扣凶器彈簧刀，警詢後依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署，檢方偵辦後依法起訴。

新北地院考量案發後，施男立即撥打119叫救護車並依消防人員指示先進行急救，認定僅是持刀意圖教訓對方，並無殺人犯意，惟迄今仍未無陳男達成和解，日前依傷害罪判刑1年，仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

施姓男子不滿女友曾遭前男友陳姓男子打了一巴掌，欲替女友討公道與陳男起口角，施竟持刀猛刺陳胸口數刀，新北地院日前依傷害罪判刑1年。圖／聯合報系資料庫
施姓男子不滿女友曾遭前男友陳姓男子打了一巴掌，欲替女友討公道與陳男起口角，施竟持刀猛刺陳胸口數刀，新北地院日前依傷害罪判刑1年。圖／聯合報系資料庫

救護車 傷害罪

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