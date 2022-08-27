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重機騎士墜台3線阿婆灣30米山谷亡 車友公布車牌協尋

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落山谷事故，警消獲報7點22分抵達現場，該騎士已無生命跡象，送往聖馬爾定醫院急救，仍傷重宣告不治，該車牌號碼為「LAL-3151」，協尋騎士家屬中。

臉書社團「大埔阿婆灣-路況回報」今日早上車友貼出兩張照片，指出在台3線永興三號橋附近，有一輛黃牌重機疑過彎不慎撞電線桿，造成重機車翻覆，騎士摔落谷底，並公布車牌協尋家屬中。

消防局指出，本今日7點22分獲報於番路鄉草山村永興3號橋(台3線318k)附近有一民眾發生車禍跌落約30公尺之溪谷，本局立即派遣番路、中埔及三和等分隊前往處理，抵達現場回報有一機車擦撞橋墩並有一名男性患者(年約37歲、已無呼吸心跳)跌落約30公尺之溪谷，現場人員立即架設繩索以吊掛方式患者救出，並送往聖馬醫院救治。

嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故身亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故死亡。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落30米山谷事故死亡。記者呂慧瑜／翻攝

重機 患者

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