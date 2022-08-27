重機騎士墜台3線阿婆灣30米山谷亡 車友公布車牌協尋

嘉義縣台3線知名阿婆灣又傳重機騎士摔落山谷事故，警消獲報7點22分抵達現場，該騎士已無生命跡象，送往聖馬爾定醫院急救，仍傷重宣告不治，該車牌號碼為「LAL-3151」，協尋騎士家屬中。

臉書社團「大埔阿婆灣-路況回報」今日早上車友貼出兩張照片，指出在台3線永興三號橋附近，有一輛黃牌重機疑過彎不慎撞電線桿，造成重機車翻覆，騎士摔落谷底，並公布車牌協尋家屬中。