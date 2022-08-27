高雄男潛同事家偷走52萬 留紙條嫁禍同事栽在這一點

高市一名從事舞台表演工作的邱姓男子，因缺錢，趁魏姓女同事舉家外出時，潛入搜刮52萬餘元，為怕事跡敗露，留下另一女同事署名紙條栽贓；被害人報警，警方調監視器發現，竊賊另有其人，循線逮獲邱男，幸贓款分文未花，全數歸還被害人。

警方調查，30歲的邱姓男子，從事舞台表演，工作收入不穩定，竟將歪腦筋動到魏姓女同事頭上，邱男23日趁魏女一家外出旅遊之際，潛入魏女位於鳳山區新生街家中，用砂輪機破壞保險箱，偷走52萬8千元。

邱男唯恐東窗事發，留了一張紙條，寫下「因自己需要用錢，請朋友去你家，動歪腦筋拿走現金，知道錢很多，會想辦法還」等內容，並署名另一名女同事的綽號，試圖嫁禍給另一人，混淆警方辦案。