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高雄男潛同事家偷走52萬 留紙條嫁禍同事栽在這一點
高市一名從事舞台表演工作的邱姓男子，因缺錢，趁魏姓女同事舉家外出時，潛入搜刮52萬餘元，為怕事跡敗露，留下另一女同事署名紙條栽贓；被害人報警，警方調監視器發現，竊賊另有其人，循線逮獲邱男，幸贓款分文未花，全數歸還被害人。
警方調查，30歲的邱姓男子，從事舞台表演，工作收入不穩定，竟將歪腦筋動到魏姓女同事頭上，邱男23日趁魏女一家外出旅遊之際，潛入魏女位於鳳山區新生街家中，用砂輪機破壞保險箱，偷走52萬8千元。
邱男唯恐東窗事發，留了一張紙條，寫下「因自己需要用錢，請朋友去你家，動歪腦筋拿走現金，知道錢很多，會想辦法還」等內容，並署名另一名女同事的綽號，試圖嫁禍給另一人，混淆警方辦案。
魏女旅遊返家，見家中遭竊賊闖入、保險箱遭破壞，損失慘重報警；警方調閱監視器追查，並約談紙條署名女同事，才發現是邱姓男子涉案，24日前往邱男屏東住處逮人，所幸贓款一毛未動，全數歸還給魏女，警詢後依竊盜罪嫌將邱送辦。
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