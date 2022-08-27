男疑遭毆傷手骨折自行報案 8友陪同就醫全被警帶回

高雄29歲林姓男子今天凌晨，自行前往成庚醫院旁的停車場向報案稱，遭人毆傷手部骨折，警獲報後派遣快打警力到場，發現現場除林男外，另有8名友人陪同，現場並無衝突情事，隨後林男自行就醫，因現場8人不願解散離去，警方只好依社會秩序維護法第64條將人帶回，詳細案情仍待釐清。

據了解，林男今天清晨3時許，到長庚醫院外停車場自行向報案稱，遭人毆傷手部骨折；警方到場時，並沒有衝突，現場除了他，另有8名友人陪同。