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男疑遭毆傷手骨折自行報案 8友陪同就醫全被警帶回

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄29歲林姓男子今天凌晨，自行前往成庚醫院旁的停車場向報案稱，遭人毆傷手部骨折，警獲報後派遣快打警力到場，發現現場除林男外，另有8名友人陪同，現場並無衝突情事，隨後林男自行就醫，因現場8人不願解散離去，警方只好依社會秩序維護法第64條將人帶回，詳細案情仍待釐清。

據了解，林男今天清晨3時許，到長庚醫院外停車場自行向報案稱，遭人毆傷手部骨折；警方到場時，並沒有衝突，現場除了他，另有8名友人陪同。

經查，林男是由友人載往醫院，當下除手部骨折需入院開刀，並無生命危險；至於為何受傷，是否涉及鬥毆，林及他的8名友人都不願吐露實情，盡管人已送醫治療，其他人仍不願離去。經警勸導不聽，便依社會秩序維護法第64條將8人帶回，並持續釐清案情。

高雄29歲林姓男子今天凌晨報案稱，手遭人打斷，員警到場無衝突，8名陪同就醫的友人不願散去，被警方帶回。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲林姓男子今天凌晨報案稱，手遭人打斷，員警到場無衝突，8名陪同就醫的友人不願散去，被警方帶回。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲林姓男子今天凌晨報案稱，手遭人打斷，員警到場無衝突，8名陪同就醫的友人不願散去，被警方帶回。記者陳弘逸／翻攝
高雄29歲林姓男子今天凌晨報案稱，手遭人打斷，員警到場無衝突，8名陪同就醫的友人不願散去，被警方帶回。記者陳弘逸／翻攝

骨折 停車場

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