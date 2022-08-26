怪事多？鬼月突見機車「無人騎」直往路中央衝 今真相曝光

高雄市一名曾姓機車騎士，8月11日中午行經左營區一處路口，擦撞一輛轎車後，摔倒在地，機車卻直直往路中央衝，再撞上一輛BMW，畫面被路口監視器拍下，因正值農曆鬼月期間，狀似無人騎的機車在馬路橫行，讓網友嘖嘖稱奇。

警方指出，45歲的曾姓機車騎士，11日中午12時45分許，行經左營區自由二路和裕誠路口時，不慎和擦撞賴姓男子（59歲）駕駛的轎車擦撞，曾男當下從機車上摔落，但他所騎乘的機車卻繼續往路中央衝。

曾男的無人機車往前衝，過了路口，往左偏移，撞上一輛由徐姓女子(37歲)駕駛的BMW轎車，徐女轎車又碰撞由劉姓男子駕駛的轎車(35歲)，幸連環撞車禍僅造成曾男手腳輕微擦傷。