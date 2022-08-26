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影／獨養三子贍養費又討不成 女子開車撞前夫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市林口區趙姓女子，今天中午12時許，向前夫吳男討要贍養費不成，一時氣憤開車衝撞前夫所經營的檳榔攤，造成吳男及吳母肢體擦挫傷，所幸送醫無礙。警方獲報趕抵，將趙女帶回偵辦，吳男不願提告，警詢後仍依社會秩序維護法送辦。

據了解，趙姓女子（27歲）與吳姓前夫（29歲）多年前結婚育有三子女，今年6月兩人因故協議離婚，3子女歸趙女撫養，吳男口頭承諾每月會給兩萬元育兒費用。不料，簽字離婚後，沒見吳男給過一毛，加上趙女獨子撫養三子女，工作收入扣掉租屋費用，生活實在拮据，這讓趙女相當氣憤。

今天中午12時許，趙女開車來到吳男，位於新北市林口區文化二路二段所經營的檳榔攤，向吳男索討育兒費用及贍養費，過程中吳男雙手一攤，直白表明「我就是沒錢，不然看妳怎樣」。

趙女見吳男全身穿金戴銀，檳榔攤內又新交女友相伴，一時氣急攻心，直接上車猛踩油門往檳榔攤一撞，當場造成吳男及吳母手腳多處擦挫傷，緊急送醫並無大礙。警方獲報到場，帶回趙女返所了解。

偵詢時，趙女為自己衝動行為感到懊悔，向警方表示自己獨自扶養3個小孩，經濟壓力相當大，前夫又不願支付贍養費，讓她走投無路，才會一時衝動觸法，由於吳男不願提告，警詢後仍依社會秩序維護法送辦。

趙女開車撞前夫檳榔攤，所幸2人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
趙女開車撞前夫檳榔攤，所幸2人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
趙女開車撞前夫檳榔攤，所幸2人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
趙女開車撞前夫檳榔攤，所幸2人輕傷。記者曾伯愷／翻攝
趙女討不到贍養費，與前夫在檳榔攤前大吵一架。記者曾伯愷／翻攝
趙女討不到贍養費，與前夫在檳榔攤前大吵一架。記者曾伯愷／翻攝

林口 離婚

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