認養三公里北海岸線 培力園讓37生淨灘做環保

新北市社會局委託辦理新北市少年培力園，每年都會帶領培力少年，前往北海岸淨灘。今年培力園認養長3公里北海岸線（新北龍門到福隆）分兩梯次，由工作人員帶領37生淨灘，希望藉此，讓少年朋友體認「海洋環境生態永續保護」的重要，並培養少年「自己的海岸自己顧」應有的責任心。

新北市少年培力園表示，每年培力園都會利用暑假帶領青少年，前往北海岸淨灘。今年一樣不免俗利用暑假淨灘。值得一提，培力園今年特別認養3公里的北海岸線（從新北龍門到福隆），由工作人員帶領37生，分成兩梯來到場淨灘。

參與淨灘的培力生小魚說，一開始覺得社福單位做淨灘，就是要搞噱頭。但上次參與淨灘，在偌大沒見到半點垃圾的沙灘中，還能清出8大袋滿滿垃圾，讓她相當吃驚訝異。這次再來參加淨灘，行前聽著「海洋教育座談中」說明，才更加了解，要減少海洋廢棄物，需要大家一起來減塑、降低食物浪費，更重要是要加強對海洋環保的意識。

連續參加三年淨灘的阿廷說，今年暑假來第二次了，每次來還是有撿不完的海洋垃圾，這次誇張到，竟然連家裡廢棄椅子、汽油桶都可以撿到。之前都沒注意到，透過淨灘真的能讓他獲益良多，對於「淨灘」真是一件極需，且要一直去做的事情。

珍珍則說，她有一個水瓶已用了3年，想不到這樣，竟能省下近1100個寶特瓶，還能在「星空藝素村」阿誠老師的指導下，把淨灘垃圾分類，做成一件件藝術作品，也透過大家雙手做成海廢拼圖，呈現大家「心中最美的風景」。

睿睿則說，淨灘前的座談讓他體悟到「做好環保，是在回饋自己！」將垃圾做好分類，在大自然環境中不亂丟垃圾，就可有效降低海污染，畢竟食物鏈循環，最終「毒素」還是會回到人類肚子裡。他期望透過自己雙手，讓腳下的沙灘恢復原貌，並號召更大、更多的力量，從根源做「環保」！