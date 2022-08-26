復興溪水暴漲登山客受困 消防人員迅速引導脫困

桃園復興區昨有一行來自台北、新北自組的登山團共32人，攀登南插天山，不過下午4時許返程時，因溪水暴漲無法渡溪，消防人員獲報後迅速確認該團人員座標，協助引導約2小時後返回登山口，所有人平安各自回家。

桃園復興區昨有14男、13女相約爬南插天山，不過昨日下午4時50分許欲返程時，卻因溪水暴漲無法順利渡溪，因此打電話向消防人員求助，消防人員獲報後，確認該登山團座標及該團成員無身體不適，並有申請保護區入園許可，且目前所處位置無危險之虞。

消防人員消防人員11名，消防車5輛，迅速接觸該團登山客，並協助引導至登山口，耗費1小時，晚間6時45分民眾皆返回登山口後，因無人員受傷後續便自行離去返家。