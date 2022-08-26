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復興溪水暴漲登山客受困 消防人員迅速引導脫困

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園復興區昨有一行來自台北、新北自組的登山團共32人，攀登南插天山，不過下午4時許返程時，因溪水暴漲無法渡溪，消防人員獲報後迅速確認該團人員座標，協助引導約2小時後返回登山口，所有人平安各自回家。

桃園復興區昨有14男、13女相約爬南插天山，不過昨日下午4時50分許欲返程時，卻因溪水暴漲無法順利渡溪，因此打電話向消防人員求助，消防人員獲報後，確認該登山團座標及該團成員無身體不適，並有申請保護區入園許可，且目前所處位置無危險之虞。

消防人員消防人員11名，消防車5輛，迅速接觸該團登山客，並協助引導至登山口，耗費1小時，晚間6時45分民眾皆返回登山口後，因無人員受傷後續便自行離去返家。

消防第四大隊長郭百倫表示，近期山區經常會有突發性的暴雨，地面濕滑且山區地形崎嶇難行，民眾易因路況不熟悉而造成滑落等危險，提醒民眾平時除練好基本體力外，登山前仍需做足準備，才能有安全的登山活動。

近期山區經常會有突發性的暴雨，民眾登山前要做足準備。記者翁唯真／翻攝
近期山區經常會有突發性的暴雨，民眾登山前要做足準備。記者翁唯真／翻攝
桃園復興區昨有32人登山團，攀登南插天山返程時溪水暴漲向消防人員求助。記者翁唯真／翻攝
桃園復興區昨有32人登山團，攀登南插天山返程時溪水暴漲向消防人員求助。記者翁唯真／翻攝

桃園 新北 保護區

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