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影／知名景點不厭亭旁烈火燒山1公頃 直升機來回灌救
新北市瑞芳區知名景點大粗坑路段不厭亭附近，今天上午9點多發生火燒山，延燒2個半小時在11時20分撲滅，一座台電高壓電塔被火舌包圍，幸好並沒有影響供電，因山上接水不易，又多日無雨，空勤總隊直升機直升機來回協助灌救，燒毀一甲多面積，起火原因還要釐清調查。
這起火燒山起火地點地勢陡峭、位在九份後方的一處管制區內，是俗稱大粗坑步道。大火延燒近3小時，消防人員頂著高溫上山灌救，因樹木及地表都相當乾燥、火勢一發不可收拾。
消防局動員將近10個分隊、利用加長水帶和人力搬運水帶的方式、前進山頭進行滅火，滅火相當不易，火燒的圍範圍相當大，燒毀約1公頃範圍，有一處台電的高壓電塔，周圍雜草也都起起火。
消防局申請空勤總隊直升機直升機協助，直升機到員山子來回舀水至山坡灌救，將火勢控制。
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