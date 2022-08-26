影／知名景點不厭亭旁烈火燒山1公頃 直升機來回灌救

新北市瑞芳區知名景點大粗坑路段不厭亭附近，今天上午9點多發生火燒山，延燒2個半小時在11時20分撲滅，一座台電高壓電塔被火舌包圍，幸好並沒有影響供電，因山上接水不易，又多日無雨，空勤總隊直升機直升機來回協助灌救，燒毀一甲多面積，起火原因還要釐清調查。

這起火燒山起火地點地勢陡峭、位在九份後方的一處管制區內，是俗稱大粗坑步道。大火延燒近3小時，消防人員頂著高溫上山灌救，因樹木及地表都相當乾燥、火勢一發不可收拾。

消防局動員將近10個分隊、利用加長水帶和人力搬運水帶的方式、前進山頭進行滅火，滅火相當不易，火燒的圍範圍相當大，燒毀約1公頃範圍，有一處台電的高壓電塔，周圍雜草也都起起火。