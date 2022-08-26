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苗縣10處路口建置多功能科技執法系統 9月1日起執法
苗栗縣警局在全縣10處路口建置的多功能科技執法系統已驗收，9月1日起將展開執法，警方提醒用路人遵守交通規則以免遭受取締，預先達到防制交通事故成效；10處科技執法路口有 5處在頭份，另外苗栗2處、竹南、苑裡、公館各1處，科技執法項目包括未保持路口淨空、闖紅燈、超速、車輛未禮讓行人、占用左轉車道直行、機車未依兩段式左轉等多項。
縣警局指出，行政院為強化道路交通安全，補助全國在路口建置科技執法設備，苗栗縣共獲補助建置10處，警察局針對全縣易違規及肇事路口，分析事故原因對症下藥，建置路口多功能科技執法系統，藉由AI科技智慧偵測違規行為，可避免執法爭議及減少員警負擔，執法項目從原有的闖紅燈、超速等，還能偵測到機車未兩段式左轉、車輛未禮讓行人、逆向行駛、未保持路口淨空及不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示行駛等交通違規行為。
9月1日實施科技執法的路口分別是，頭份市中華路與自強路口、中正路與信東路口、中央路與自強路口及為恭醫院正門口前網狀線、中央與中興路口、中央與永貞路、竹南鎮環市路三段與光復路、公館鄉台6線與苗26線口、苗栗市中正路與為公路口及周邊道路、恭敬路與信義街口、苑裡鎮中山與為公路口。
縣警局強調，為讓民眾更加了解多功能科技執法系統運作方式，警察局已製作宣導影片針對運作原理、違規態樣說明，以便民眾知悉，預先導正用路習慣，避免違規受罰，民眾可到「苗栗縣警察局」網站或臉書粉絲團搜尋「科技執法宣導影片」瀏覽。
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