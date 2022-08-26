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高雄旗津傳溺水意外 16歲少年海邊戲水遭大浪捲走
高雄市旗津區今天中午12時48分傳出溺水意外，一名16歲吳姓少年上午和朋友到旗津海邊戲水，不慎掉入海中，遭大浪捲走失蹤，消防局獲報，出動7車12人前往救援，轄區鼓山警分局和海巡署分別在岸上及海面進行搜尋，迄今尚未搜尋到少年下落。
【中央社／高雄26日電】
高雄一名16歲吳姓高中生今天中午與朋友到旗津海邊戲水，但吳姓少年疑遭大浪捲走失蹤，同行友人發現後趕忙報案，目前警消及海巡人員正持續搜救中，並加派潛水人員下海找尋。
高雄市政府警察局鼓山分局向中央社記者表示，吳姓少年中午12時許與朋友相約前往旗津福興宮附近海岸戲水，但他過程中疑遭大浪捲走失蹤，同行友人馬上報案，目前仍未尋獲。
高市消防局獲報後出動7車12人前往救援，警消和海巡人員正持續搜救中，全案已通知高雄港務消防隊等單位。
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