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新北知名景點不厭亭旁火燒山！消防隊灌救難 「一度危及高壓電塔」
新北市瑞芳區欽賢國中後方的大粗坑路段，靠近台102線靠近不厭亭一處管制區內，今天上午9點多發生火燒山，延燒2個半小時在11時20分撲滅，一座台電高壓電塔被火舌包圍，幸好並沒有影響供電大批消防人員頂著烈日接水帶和人力灌救，起火原因還要釐清調查。
東北角已有很長時間未下雨，現場地勢又陡峭、位在九份後方的一處管制區內，是俗稱大粗坑步道。今天烈日當空，十分的悶熱，大火延燒，消防人員頂著高溫上山灌救，因樹木及地表都相當乾燥、火勢一發不可收拾。
消防局動員將近10個分隊、利用加長水帶和人力搬運水帶的方式、前進山頭進行滅火，火燒的圍範圍相當大，約有5千平方公尺面積，其中還有一處台電的高壓電塔，周圍雜草也都起起火。
消防人員表示，由於許久未下雨，到底是何引起火警，還要進一步調查，因有台電高壓電塔在附近，因此要特別注意。
瑞芳分局表示，獲報派遣猴硐所員警趕赴現場協助交通疏導管制，消防局共派遣11輛消防車、2輛救護車、警義消約25人於現場拉水線灌救，初步回報未有人員受困。火勢延燒到一座高壓電塔，已由台電人員到場協助處置，消防局人員原計畫申請空勤總隊直升機灑水撲滅，但火勢已在11時20分撲滅。
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