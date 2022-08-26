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彰化139線又出事！機車疑自撞路桿基座 男騎士命危
36歲謝姓男子今天上午騎機車行經彰化縣道139線大彰路時，疑撞上路燈基座倒地，昏迷不省人事，被民眾發現報119，被緊急送往南投佑民醫院急救，有生命危險。
警方指出，謝姓男子今天上午9時15分許，騎重機由南往北行駛到芬園鄉大彰路二段562號時，撞到路邊路燈基座而自摔倒地。現場有民眾聽到一聲碰撞聲，才探頭出來查看，發現路上有1人到在地受傷，立即打119前來救護。
警方人員隨後到醫院了解，醫師指稱謝男頭部顱內出血要開刀治療。據他的友人指出，謝男因有店開幕，常忙到很晚才睡覺，早上一大早又要出門，是否因此精神不濟而自撞，將進一步調查。
依彰化縣警察局指出，今年6月30日，27歲的越南籍武姓男移工騎乘黃牌重機，行經139線時，疑車速過快，過彎時失控衝撞路樹送醫不治。
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