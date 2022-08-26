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桃園人注意！警方新增35處科技執法地點出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園警方新增35處路口租賃式科技執法設備，8月29日即將上路。圖／警方提供
桃園警方新增35處路口租賃式科技執法設備，8月29日即將上路。圖／警方提供
桃園市警察局建置租賃式科技執法設備，繼7月25處第一期上路，第二期35處也將在8月29日啟用，範圍含括桃園、中壢、龍潭等8個行政區，取締闖紅燈及紅燈右轉等違規。警方呼籲民眾遵守交通規則，以免違規受罰。

桃園市交通警察大隊指出，警方籌畫路口租賃式科技執法設備已有一段時間，去年在全市20處重要路口試辦，專門取締闖紅燈，結果此20處車禍事故從去年9月到今年8月共333件，比前年至去年同期548件減少約39.234%，足見成效，因此再推廣至全市百大路口。

交大表示，路口租賃式科技執法設備主要取締闖紅燈、紅燈右轉和紅燈越線3項違規，呼籲用路人遵守道路交通規則，否則可能面臨600元到1800元不等罰鍰。

桃園市新增35處路口科技執法地點如下：

1、平鎮區中庸路與中豐路南勢二段口。

2、平鎮區南東路與南東路393巷口。

3、平鎮區延平路三段與428巷口。

4、平鎮區延平路二段與環南路口。

5、平鎮區民族路三段與三民路一段路口。

6、平鎮區中豐路與環南路三段口。

7、平鎮區金陵路四段與建安路口。

8、楊梅區楊新路一段與民富路一段路口。

9、楊梅區中興路與永美路口。

10、楊梅區幼獅路二段與高上路一段口。

11、新屋區三民路與中華路口。

12、新屋區中山西路三段與台61線路口。

13、新屋區高鐵南路七段(台31線)與楊新路四段口。

14、龍潭區大昌路二段與五福街口。

15、龍潭區大昌路一段與福龍路口。

16、龍潭區大昌路二段與健行路口。

17、龍潭區大昌路二段與中正路口。

18、龍潭區福龍路二段與龍平路口。

19、龍潭區中興路與成功路口。

20、八德區中華路與茄苳路口。

21、中壢區延平路與環北路(普義路)。

22、中壢區中豐路與中正路。

23、中壢區環北路與新生路。

24、中壢區中正路與三民路一段(志廣路)。

25、中壢區環中東路與普忠路。

26、中壢區環中東路與新中北路。

27、中壢區環中東路二段與中山東路二段。

28、中壢區環中東路二段與龍岡路二段。

29、中壢區中華路二段與普忠路。

30、中壢區中園路與南園二路。

31、中壢區興仁路一段與中華路一段。

32、中壢區中正路三段與高鐵南路三段。

33、中壢區環中東路與永福路。

34、桃園區中山路與國際路一(二)段。

35、桃園區春日路與南平路口(健行路)。

桃園警方新增35處路口租賃式科技執法設備，8月29日即將上路。圖／警方提供
桃園警方新增35處路口租賃式科技執法設備，8月29日即將上路。圖／警方提供
桃園警方新增35處路口租賃式科技執法設備，8月29日即將上路。圖／警方提供
桃園警方新增35處路口租賃式科技執法設備，8月29日即將上路。圖／警方提供

桃園 警察

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