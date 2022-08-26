桃園人注意！警方新增35處科技執法地點出爐
桃園市警察局建置租賃式科技執法設備，繼7月25處第一期上路，第二期35處也將在8月29日啟用，範圍含括桃園、中壢、龍潭等8個行政區，取締闖紅燈及紅燈右轉等違規。警方呼籲民眾遵守交通規則，以免違規受罰。
桃園市交通警察大隊指出，警方籌畫路口租賃式科技執法設備已有一段時間，去年在全市20處重要路口試辦，專門取締闖紅燈，結果此20處車禍事故從去年9月到今年8月共333件，比前年至去年同期548件減少約39.234%，足見成效，因此再推廣至全市百大路口。
交大表示，路口租賃式科技執法設備主要取締闖紅燈、紅燈右轉和紅燈越線3項違規，呼籲用路人遵守道路交通規則，否則可能面臨600元到1800元不等罰鍰。
桃園市新增35處路口科技執法地點如下：
1、平鎮區中庸路與中豐路南勢二段口。
2、平鎮區南東路與南東路393巷口。
3、平鎮區延平路三段與428巷口。
4、平鎮區延平路二段與環南路口。
5、平鎮區民族路三段與三民路一段路口。
6、平鎮區中豐路與環南路三段口。
7、平鎮區金陵路四段與建安路口。
8、楊梅區楊新路一段與民富路一段路口。
9、楊梅區中興路與永美路口。
10、楊梅區幼獅路二段與高上路一段口。
11、新屋區三民路與中華路口。
12、新屋區中山西路三段與台61線路口。
13、新屋區高鐵南路七段(台31線)與楊新路四段口。
14、龍潭區大昌路二段與五福街口。
15、龍潭區大昌路一段與福龍路口。
16、龍潭區大昌路二段與健行路口。
17、龍潭區大昌路二段與中正路口。
18、龍潭區福龍路二段與龍平路口。
19、龍潭區中興路與成功路口。
20、八德區中華路與茄苳路口。
21、中壢區延平路與環北路(普義路)。
22、中壢區中豐路與中正路。
23、中壢區環北路與新生路。
24、中壢區中正路與三民路一段(志廣路)。
25、中壢區環中東路與普忠路。
26、中壢區環中東路與新中北路。
27、中壢區環中東路二段與中山東路二段。
28、中壢區環中東路二段與龍岡路二段。
29、中壢區中華路二段與普忠路。
30、中壢區中園路與南園二路。
31、中壢區興仁路一段與中華路一段。
32、中壢區中正路三段與高鐵南路三段。
33、中壢區環中東路與永福路。
34、桃園區中山路與國際路一(二)段。
35、桃園區春日路與南平路口(健行路)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言