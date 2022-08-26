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新竹好市多附近路口深夜槍響 疑行車糾紛警2小時逮人
新竹市好市多附近昨天深夜驚傳槍響，周邊住戶議論紛紛。警方獲報趕往開槍犯嫌已經離開，經漏夜偵辦2個小時內在新竹市區的路邊找到開槍男子，31歲張姓男子疑因行車糾紛對空開2槍威嚇，幸沒有人員受傷、造成車損，後續依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送偵辦。
昨晚11時30分，鄰近新竹市好市多的埔頂路與慈濟路傳出2聲槍響，周邊不少住戶聽見「砰砰」槍聲後，接著又看見多輛警車趕往路口搜索議論紛紛，紛紛拍下照片與影片上傳網路。
新竹市警方指出，昨晚接獲民眾報案疑似聽到槍響，獲報後趕抵現場，相關人等已離去。經組成專案小組漏夜追查，發現是行車糾紛所引起，於2小時內將涉案犯嫌查緝到案，後續依違反槍炮彈藥刀械管制條例移送偵辦。
據了解，開槍的是80年次張姓男子沒有前科，昨天深夜疑因不滿其他車輛轉彎時影響到他，行車糾紛對空開2槍示威，警方以車追人，最後在6.7公里外的新竹市區路邊發現張男行蹤，人正在車內休息當場逮捕，並起出1把改造槍枝、2個彈殼，警方也同步釐清槍枝來源。
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