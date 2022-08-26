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影／一家出遊停等紅燈遭後方車輛追撞 2車6人傷

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

家住西部的陳姓男子利用暑假載妻兒到東部遊玩，昨晚開車北上，行經台9線花蓮富源段停等紅燈時，突遭後方車輛追撞，車輛被推行約10公尺，車上一家5人連同肇事林姓駕駛共6人擦挫傷送醫，幸無大礙。警方初步調查，相關車輛駕駛均未酒駕，疑因林男未注意車前狀況肇事，正釐清肇責。

44歲林姓男子昨晚7時許駕車北上，在台9線248.8公里處即花蓮瑞穗鄉富源村路段，追撞前方停等紅燈，由44歲陳男駕駛的自小客車，再擦撞內側車道停等紅燈、由38歲田姓男子駕駛的小客車，3輛車均受損，肇事林姓男子，陳男本人、妻子林女及她的姊姊、陳男11歲及8歲兒子等6人，有輕微擦挫傷，經送往台北榮民總醫院鳳林分院治療，沒有大礙。

鳳林警分局富源派出所所長張宏振說，獲報後立即派遣員警到場處理，3輛小客車的駕駛均有合格駕照、沒有酒駕。目前已依規定完成測繪照相，將由專業鑑驗單位分析鑑定，釐清肇責。

該路段道路寬廣筆直，據了解，肇事的林姓男子表示，當時他在喝水，放水杯時不慎傾倒，才一時未注意到車前狀況。

鳳林警方呼籲，駕車時應注意前方車輛動態及道路狀況，行經路口遇有紅燈時，提早放鬆油門適當減速，停等時與前車保持半個車身以上距離，才能避免發生意外。

台9線花蓮縣瑞穗鄉富源段25日晚間發生追撞車禍，造成2車共6人擦挫傷，送醫無礙。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣瑞穗鄉富源段25日晚間發生追撞車禍，造成2車共6人擦挫傷，送醫無礙。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣瑞穗鄉富源段25日晚間發生追撞車禍，造成2車共6人擦挫傷，送醫無礙。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣瑞穗鄉富源段25日晚間發生追撞車禍，造成2車共6人擦挫傷，送醫無礙。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣瑞穗鄉富源段25日晚間發生追撞車禍，造成2車共6人擦挫傷，送醫無礙。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮縣瑞穗鄉富源段25日晚間發生追撞車禍，造成2車共6人擦挫傷，送醫無礙。記者王燕華／翻攝

酒駕 花蓮 駕照

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