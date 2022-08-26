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影／雲林轎車疑貪方便迴轉加油 無辜男騎士遭撞「拋飛重摔」不治
南投縣45歲黃姓男子前天中午騎機車準備到雲林斗六找工作，未料行經省道台3線林內段時，遭一部迴轉汽車撞上，人當場被拋飛重摔趴地，警消趕赴搶救，黃男送醫不治，警方正釐清詳細肇責。
事發當時47歲吳男駕駛自小客車從路旁民宅倒車後，疑為貪圖方便，違規迴轉並穿越槽化線，要到對面山隆加油站加油，且未留意後方來車，黃男閃避不及直撞，猛烈撞擊下，黃飛起後騰空翻了一圈倒地。
周邊店家見狀紛紛上前幫忙，有人趕緊拿三角錐示警，避免再發生二次事故，有人見黃男似失去意識，緊急報案求援，救護人員迅速將黃男送醫，其右手、左腳骨折，胸部擦傷，傷勢嚴重，經醫院搶救仍回天乏術。
目擊者說，該路段已經很久未發生事故，當時被「砰！」巨大撞擊聲嚇到，心裡直覺「不妙！」趕緊呼叫眾人幫忙，騎士機車被撞得車頭全毀、車身擠壓變形，令人遺憾的是黃男未能逃過一劫，重傷身亡。
斗六警分局表示，該起事故由交通小隊依A1交通事故處理，經對吳男施以酒測，其酒測值為零，肇事責任正在調查中，呼籲用路人騎乘機車務必小心慢行，遵守交通規則，汽車駕駛人則在轉彎或回轉時要注意後方來車，確保自己與他人生命財產安全。
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