逃亡一年半 通緝犯中暑昏倒醒來就看到警察

桃園市大園分局員警昨天接獲119轉報民眾中暑昏倒，需要到場協助調查身分，未料小電腦一搜尋，發現昏倒民眾竟被通緝，該民眾醒來後也嚇了一跳。該民眾雖稱不知情，但最後仍被員警解送歸案。

警方指出，經員警調查，昏倒民眾是46歲的陳姓男子，他昨天中午在戶外從事除草工作，因天氣炎熱，體力不支而中暑昏倒，員警接獲119轉報協助調查身分，沒想到意外查出毒品通緝犯身分。

陳男因為涉及一樁毒品案，去年3月就被檢察官通緝，但他現場經救護人員緊急治療恢復意識後，向警方表示自己一直在外工作，不知道檢警在找他，也不知道自己被通緝，得知後有嚇一跳。