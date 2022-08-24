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國1高架車禍離奇1人墜平面不治 國道未繫安全帶今年8死

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午近中午12時許，國道一號高架北向18公里發生兩車碰撞，造成一駕駛拋飛墜落平面道路送醫死亡。對此，國道警方表示，統計今年國道車禍，因未繫安全帶導致死亡共有8人，呼籲民眾一定要繫妥安全帶，避免造成憾事。

根據國道警察統計，去年（2021年）一整年國道交通事故造成70人死亡，其中有20人是沒有繫安全帶釀死，比例將近3成。今年1月至7月則有8人是因未繫安全帶發生事故死亡。為此，國道警加強取締行車未繫安全帶，統計今年初至7月底，取締10萬6922件未繫安全帶，但仍無法阻止部分民眾僥倖心態。

國道警指出，用路人未繫安全帶，發生交通事故的致死機率，是有正確使用安全帶的3.6倍。尤其高速公路車速快，發生事故後，未正確使用安全帶可能造成人員拋出車外，或是碰撞車內座椅、車窗玻璃等造成嚴重的傷害。

此外，員警攔檢過程，經常發現有駕駛人未以正確方式繫安全帶，例如為規避取締，僅繫上半身或以夾扣讓安全帶過鬆；甚至為讓未繫安全帶警示消音，使用消音扣直接插入安全帶插座，這些危險動作，都在意外發生時，車內駕駛或乘客沒有安全帶保護，而賠上性命。

國道警提醒，為降低交通事故的傷亡程度，國道公路警察局3月份辦理全月「安全帶大執法」專案，除加強路檢攔查，並將利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，希望用路人，上車第一件事情就是為自己與家人繫上安全帶，另外4歲以下，且體重在18公斤以下之幼童，應使用幼童安全椅，希望大家都能開心出門，平安回家。

用路人開車千萬要繫上安全帶，以確保行車安全。記者曾伯愷／翻攝
用路人開車千萬要繫上安全帶，以確保行車安全。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高架北向18公里，發生兩車碰撞，造成一駕駛拋飛墜落平面道路送醫死亡。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高架北向18公里，發生兩車碰撞，造成一駕駛拋飛墜落平面道路送醫死亡。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高架北向18公里，發生兩車碰撞，造成一駕駛拋飛墜落平面道路送醫死亡。記者曾伯愷／翻攝
國道一號高架北向18公里，發生兩車碰撞，造成一駕駛拋飛墜落平面道路送醫死亡。記者曾伯愷／翻攝

國道 車禍

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