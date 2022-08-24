聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道汐五高架2車事故 1人輕傷1人離奇墜橋下命危急救中
國道一號汐五高架中午兩部汽車發生碰撞，其中一名駕駛受輕傷，意識清醒拒絕送醫，另名駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上，到院前失去呼吸心跳，仍在搶救中。
台北市消防局表示，上午11時52分獲報，國道一號北上17.7公里處兩部汽車發生事故，年約60歲的男駕駛從高架上墜落至平面道路（台北市內湖區行忠路178巷口），失去呼吸心跳，救護人員將其送往內湖三總急救，另名駕駛年約27歲，意識清醒拒絕送醫，後續交由警方處理。
內湖分局表示，上午11時55分接獲110轉報，派員到場發現一名男子倒臥路中，身分不明，救護人員將其送醫後，經查是汐五高架發生事故後，駕駛因不明原因墜落，目前由國道公路警察局汐止分隊釐清車禍及墜落原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言