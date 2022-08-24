國道汐五高架2車事故 1人輕傷1人離奇墜橋下命危急救中

國道一號汐五高架中午兩部汽車發生碰撞，其中一名駕駛受輕傷，意識清醒拒絕送醫，另名駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上，到院前失去呼吸心跳，仍在搶救中。

台北市消防局表示，上午11時52分獲報，國道一號北上17.7公里處兩部汽車發生事故，年約60歲的男駕駛從高架上墜落至平面道路（台北市內湖區行忠路178巷口），失去呼吸心跳，救護人員將其送往內湖三總急救，另名駕駛年約27歲，意識清醒拒絕送醫，後續交由警方處理。