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國道汐五高架2車事故 1人輕傷1人離奇墜橋下命危急救中

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

國道一號汐五高架中午兩部汽車發生碰撞，其中一名駕駛受輕傷，意識清醒拒絕送醫，另名駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上，到院前失去呼吸心跳，仍在搶救中。

台北市消防局表示，上午11時52分獲報，國道一號北上17.7公里處兩部汽車發生事故，年約60歲的男駕駛從高架上墜落至平面道路（台北市內湖區行忠路178巷口），失去呼吸心跳，救護人員將其送往內湖三總急救，另名駕駛年約27歲，意識清醒拒絕送醫，後續交由警方處理。

內湖分局表示，上午11時55分接獲110轉報，派員到場發現一名男子倒臥路中，身分不明，救護人員將其送醫後，經查是汐五高架發生事故後，駕駛因不明原因墜落，目前由國道公路警察局汐止分隊釐清車禍及墜落原因。

駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
國道汐五高架發生事故。記者李隆揆／翻攝
國道汐五高架發生事故。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
國道汐五高架發生事故。記者李隆揆／翻攝
國道汐五高架發生事故。記者李隆揆／翻攝
國道汐五高架發生事故。記者李隆揆／翻攝
國道汐五高架發生事故。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝
駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行忠路上。記者李隆揆／翻攝

國道 高架橋

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