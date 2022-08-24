聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／國1汐五高架2車碰撞 1人拋飛墜地40公尺命危
今天上午11時54分，國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，強大撞擊力，導致其中一輛車內一人，從車內拋出，掉落離地約40公尺高的北市內湖區平面道路上，目前傷者送醫後傷勢嚴重持續搶救中，至於確切肇事原因及責任歸屬，則待警方調查釐清。
【中央社／台北24日電】
國道一號北上17.7K處今天發生2輛自小客車車禍意外，警消表示，其中一名60歲男性駕駛，疑從高架橋墜落至平面道路，送醫時已無呼吸心跳，另一名男駕駛意識清醒。
台北市警消上午11時52分獲報，國道一號北上17.7K處（汐止五股高架道路）發生2輛自小客車車禍意外，經初步調查，一名約60歲男性駕駛疑從高架橋墜落至內湖區行忠路附近巷口，送醫時已無呼吸心跳，另一名約27歲男性駕駛意識清醒。詳細車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言