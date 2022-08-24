影／國1汐五高架2車碰撞 1人拋飛墜地40公尺命危

今天上午11時54分，國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，強大撞擊力，導致其中一輛車內一人，從車內拋出，掉落離地約40公尺高的北市內湖區平面道路上，目前傷者送醫後傷勢嚴重持續搶救中，至於確切肇事原因及責任歸屬，則待警方調查釐清。

【中央社／台北24日電】

國道一號北上17.7K處今天發生2輛自小客車車禍意外，警消表示，其中一名60歲男性駕駛，疑從高架橋墜落至平面道路，送醫時已無呼吸心跳，另一名男駕駛意識清醒。

台北市警消上午11時52分獲報，國道一號北上17.7K處（汐止五股高架道路）發生2輛自小客車車禍意外，經初步調查，一名約60歲男性駕駛疑從高架橋墜落至內湖區行忠路附近巷口，送醫時已無呼吸心跳，另一名約27歲男性駕駛意識清醒。詳細車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。