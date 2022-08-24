快訊

「我的老闆」坐牢了：大馬前首相貪汙判刑12年

警語出驚人「他必須死」！陳文茜憶警傷亡慰問金修法過程 網淚崩

大同曾想公開徵總經理 內部山頭林立使林郭勢力伺機再起？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國1汐五高架2車碰撞 1人拋飛墜地40公尺命危

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今天上午11時54分，國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，強大撞擊力，導致其中一輛車內一人，從車內拋出，掉落離地約40公尺高的北市內湖區平面道路上，目前傷者送醫後傷勢嚴重持續搶救中，至於確切肇事原因及責任歸屬，則待警方調查釐清。


【中央社／台北24日電】

國道一號北上17.7K處今天發生2輛自小客車車禍意外，警消表示，其中一名60歲男性駕駛，疑從高架橋墜落至平面道路，送醫時已無呼吸心跳，另一名男駕駛意識清醒。

北市警消上午11時52分獲報，國道一號北上17.7K處（汐止五股高架道路）發生2輛自小客車車禍意外，經初步調查，一名約60歲男性駕駛疑從高架橋墜落至內湖區行忠路附近巷口，送醫時已無呼吸心跳，另一名約27歲男性駕駛意識清醒。詳細車禍原因，仍待警方進一步調查釐清。

國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，一人墜落離高40公尺名面道路。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，一人墜落離高40公尺名面道路。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，一人墜落離高40公尺名面道路。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，一人墜落離高40公尺名面道路。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，一人墜落離高40公尺名面道路。記者曾伯愷／翻攝
國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，一人墜落離高40公尺名面道路。記者曾伯愷／翻攝

國道 內湖 北市

延伸閱讀

租屋家庭補貼除中央300億元 北市再加碼補貼

原能會工程師採購以低報高撈10萬 1人聲押2人交保

頻走內湖區搶黃珊珊票？ 陳時中：是表達地方關心

影／機車自殺式逆騎國道3號　前車閃避後自撞、後車反應不及直撞騎士

相關新聞

影／國1汐五高架2車碰撞 1人拋飛墜地40公尺命危

今天上午11時54分，國道1號汐五高架北向18公里處，發生兩車碰撞，強大撞擊力，導致其中一輛車內一人，從車內拋出，掉落離...

國道汐五高架2車事故 1人輕傷1人離奇墜橋下命危急救中

國道一號汐五高架中午兩部汽車發生碰撞，其中一名駕駛受輕傷，意識清醒拒絕送醫，另名駕駛從高架橋上墜落，重摔在台北市內湖區行...

飆股先獲暴利結局穩賠不賺 台中男遭騙1400萬現身說法

炒股等金融理財訊滿天飛，不少人天天被電話、簡訊及LINE等騷擾，台中張姓男子誤信詐騙集團先獲利再投資最後封鎖的SOP，前...

獨／桃園市警察局驚傳墜樓 政風人員多處骨折送醫搶救

桃園市警察局今天上午9時20分許發生墜樓事件，局內一名30多歲非警職政風人員，自4樓跌落、掉在2樓遮雨棚，同事目擊趕緊打...

小資女圖利投資高獲利 型男警戳破騙術保15萬

台中市37歲張女在交友軟體認識網友，圖利短期投資就有高獲利，到銀行急匯款卻說不清對方名稱，行員報警。警方苦口婆心相勸，型...

熱心警積極查失蹤人口 化身尋人高手助無名屍「回家」

台北市陳姓男子，去年10月離家音訊全無，兩個月後家人通報協尋。不料，去年11月他陳屍在台北港防波堤，但他身上沒證件，警遂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。