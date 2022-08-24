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飆股先獲暴利結局穩賠不賺 台中男遭騙1400萬現身說法

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

炒股等金融理財訊滿天飛，不少人天天被電話、簡訊及LINE等騷擾，台中張姓男子誤信詐騙集團先獲利再投資最後封鎖的SOP，前後被騙1400萬元，張男除報案，並尋求議員協助，今天在市議會公開受騙經過，希望民眾別再上當破財。

張男說，一開始投入100萬元，所謂的飆股獲利超過10%, 第二次投200萬，也獲利20多萬，陸續加碼到1000多萬，張男認為金額太大，超出負擔，表達將退出，對方表示必須再投入300萬才能激活帳戶，才能拿回全數投資，張男照辦，匯款後就被封鎖，無法再連絡對方。

他說，對方持有他的個資，包括電話、住址，詐騙集團先寄簡訊吸引上直播，告知如何穩賺不賠，由名為張X傑「老師」承諾推薦的股票穩定收益10%以上的飆檔作為「見面禮」。

接著讓受害者聯繋助理為窗口，加入LINE群，一路緊迫盯人，說服受害者投入大量資金。接著又出現自稱Kevin的老師教導如何買賣，專門的客服負責財務與協助受害者匯款，詐騙集團利用社交平台一步一步騙受害者上當。

張男提供LINE截圖，客服強調匯款時不能和銀行行員講資金是用在投資，任何匯款形式皆不可標註為投資。用以詐騙的LINE群組也會不定期要受害人轉出，再加入新群組，原本的群組也隨之消失，形成斷點，無法提供更多受害者的資訊。

議員羅廷瑋提醒，這類詐騙中歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，標榜「高額獲利」「穩賺不賠」但獲利來源不明或獲利率顯不合理，稍一不慎，可能就掉入詐騙集團編織出的致富陷阱，不要輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。

台中市張姓男子輕信投資詐騙，損失1400萬元，現身說法籲民眾別上當。圖／羅廷瑋提供
台中市張姓男子輕信投資詐騙，損失1400萬元，現身說法籲民眾別上當。圖／羅廷瑋提供

詐騙集團 LINE

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