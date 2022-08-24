小資女圖利投資高獲利 型男警戳破騙術保15萬

台中市37歲張女在交友軟體認識網友，圖利短期投資就有高獲利，到銀行急匯款卻說不清對方名稱，行員報警。警方苦口婆心相勸，型男警鄧承益更細心解說，輕易相信網路陌生人就能高獲利？怎麼確保錢投入能連本帶利賺回？戳破詐團話術，張女聽進警方苦口婆心，投資詐術總算夢醒，保住小資女辛苦存的15萬元。

張女到銀行臨櫃稱要匯款投資，但帳戶名稱與網友名稱不同，銀行行員察覺有異，再三詢問張女匯款用途，張女才說是網友推薦投資，才要匯款。前天行員機警報警，請警方到場。

台中市東勢警分局東勢派出所員警鄧承益、林齊恩到場，警方請張女先冷靜想一想，在網路世界認識的對象沒有見面過，難道不擔心錢有去無回？而且對方同意高獲利分紅，「錢真的那麼好賺嗎？」再說，認識沒幾天就談錢、談投資，是正常的嗎？

警方將這些可疑之處分析給張女聽，張才驚覺自己可能遭詐騙，取消匯款動作，保住15萬元，並感謝行員與警方的協助。