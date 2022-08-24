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小資女圖利投資高獲利 型男警戳破騙術保15萬

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市37歲張女在交友軟體認識網友，圖利短期投資就有高獲利，到銀行急匯款卻說不清對方名稱，行員報警。警方苦口婆心相勸，型男警鄧承益更細心解說，輕易相信網路陌生人就能高獲利？怎麼確保錢投入能連本帶利賺回？戳破詐團話術，張女聽進警方苦口婆心，投資詐術總算夢醒，保住小資女辛苦存的15萬元。

張女到銀行臨櫃稱要匯款投資，但帳戶名稱與網友名稱不同，銀行行員察覺有異，再三詢問張女匯款用途，張女才說是網友推薦投資，才要匯款。前天行員機警報警，請警方到場。

台中市東勢警分局東勢派出所員警鄧承益、林齊恩到場，警方請張女先冷靜想一想，在網路世界認識的對象沒有見面過，難道不擔心錢有去無回？而且對方同意高獲利分紅，「錢真的那麼好賺嗎？」再說，認識沒幾天就談錢、談投資，是正常的嗎？

警方將這些可疑之處分析給張女聽，張才驚覺自己可能遭詐騙，取消匯款動作，保住15萬元，並感謝行員與警方的協助。

東勢警分局分局長陳松寅前往該銀行向櫃員致謝並表示，詐欺案件頻傳，詐騙集團利用民眾想賺錢的心態，以短投資高獲利等話術騙民眾的辛苦錢，感謝銀行櫃員多關心、多提問，必要時報警請求警方協助，提升民眾戒心，保住血汗錢。

台中市東勢警分局東勢派出所員警鄧承益、林齊恩到場阻詐，型男警鄧承益(右)更苦口婆心規勸張女(中)，陌生人說短期投資有高獲利，就是假投資真詐騙，成功守住15萬元。圖／讀者提供
台中市東勢警分局東勢派出所員警鄧承益、林齊恩到場阻詐，型男警鄧承益(右)更苦口婆心規勸張女(中)，陌生人說短期投資有高獲利，就是假投資真詐騙，成功守住15萬元。圖／讀者提供

詐騙集團 交友軟體

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