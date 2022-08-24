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熱心警積極查失蹤人口 化身尋人高手助無名屍「回家」
台北市陳姓男子，去年10月離家音訊全無，兩個月後家人通報協尋。不料，去年11月他陳屍在台北港防波堤，但他身上沒證件，警遂登錄建檔為無名屍。今年新莊警分局新莊派出所員警吳國書，發現系統一無名屍資料，特徵與陳類似，經採取家屬DNA比對相符，順利找到家人。
警方表示，新北市新莊警分局新莊所員警吳國書（34歲、105年特考班）結業分發新莊派出所服務至今。去年（110年）吳員參加新北市警察局「尋人高手」培訓，結訓後不時利用勤餘時間，查看失蹤人口及無名屍資料庫，希望能盡其所學，幫助更多民眾。
日前，吳員登入「無名屍查詢系統」發現一件，於去年11月中旬登入的無名屍資料，查看其建檔資料，特徵與穿著與失蹤陳男相似，隨即通報分局防治組巡佐王聖傑。
經聯繫陳男的家人，家屬一度還誤以為接到詐騙電話，經吳員耐心說明後，並成功採集到家屬DNA檢體，旋即送至法醫研究所比對，果然這無名屍就是陳姓男子，成功協助家屬認領。
新莊警方表示，DNA科技鑑驗精準度，能提高確認無名屍身分機會，民眾若發現家人失蹤，應立即報案，並依循親人失蹤「不用等」超過24小時後才報案，「不用跑」遠，就近派出所報案；失智長者指紋建檔、失蹤需要採驗DNA比對「不用錢」等三概念，把握黃金時間，提高找回家人的機會。
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