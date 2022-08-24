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影／基隆宮廟凌晨大火2傷 山坡高地違停灌救困難

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市南新街一處高地民宅今天凌晨發生大火，由於位處山坡上高處，加上道路兩側及路口違停多，灌救困難，消防人員接了1公里多的水線才有辦法灌救，火勢延燒1個多小時，濃煙密布，屋主及隔壁2名男子燒燙傷送醫。現場火勢高溫，一名女消防隊員被同事從火場救出，全身癱軟險些昏厥，幸好休息後無大礙。

基隆市消防局今天凌晨3點半接獲報案，南新街51巷進去一處位在高地上的民宅發生大火，消防人員在山下就看到熊熊火光，因是1樓平房屋內堆積很多易燃物，火勢延燒迅速，消防人員到達時已是一片火海。

不過，現場位在一處很高的斜坡上，消防車進入困難，只有1輛小型消防車開上去，其他多輛消防車停在南新街上，沿線接水線往上灌救，但山路長達1公里多，南榮路派出所員警騎機車載送一捆擋的水線上山，消防員把水線接通，一直從山下到山上，還有2名熱心的年輕人騎車相助。

仁愛消防分隊長高政晃說，從仁愛分隊出發，在成功陸橋時就發現已經全面燃燒，但一路開上來違規停車很多，道路狹窄，水源不足，加強布線搶救。屋主的鄰居有燙傷，屋主住附近趕至，左手臂燙傷，兩人輕傷送醫，近5時火勢已控制、撲滅，起火原因待調查。第一分局南榮所員警到各路口指揮交通，協助救災。

屋主表示，現場是宮廟跟當倉庫使用，有堆放金紙，他並沒有住現場，為了搶救財物受傷。現場濃煙很大，一開始水源不足，一名女消防員灌救時身體不適，緊急撤出躺在地上，卸除裝備被扶到一旁休息，沒有送醫。

吉仁里長李建德表示，沿路違規很多，汽車晚上亂停，不怕一萬，只怕萬一，今天就影響灌救，希望警方可以加強取締違停，不要讓消防車進不去，影響救災。

基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影
基隆宮廟大火2傷違停高地灌救難，消防員被救出險昏。記者游明煌／攝影

消防員 基隆

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