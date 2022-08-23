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驚悚片！板橋7旬婦「超狂違規」 遭紅牌大重機撞飛身亡

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市板橋區今天發生死亡車禍，一名7旬梁姓婦人在大馬路口違規右轉，遭到對向綠燈直行的紅牌重機撞上，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。現場零件散落一地，大重機車頭全毀，死者的機車座椅直接「分離」，根據監視器畫面，撞擊當下速度十分快。

海山警方今天早上10點17分獲報，板橋區民生路一段與板新路口發生車禍趕抵，發現梁婦（72歲）癱倒在地、當場沒了生命跡象，而大重機騎士李男（47歲）則是雙手手腕骨折，雙雙送醫救治。

梁婦不堪撞擊，急救後宣告不治，李男則沒有生命危險。經查，2人均無酒駕，警方事後通知死者家屬處理後事，並將肇事李男依過失致死罪嫌送辦。

警方調閱監視器畫面釐清經過，指出死者騎的路段僅能「直行」，死者梁婦卻違規，逕自右轉民生路一段；詳細肇責待後續釐清。

新北市板橋區民生路一段與板新路口今天發生死亡車禍，現場機車零件散落滿地。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區民生路一段與板新路口今天發生死亡車禍，現場機車零件散落滿地。記者翁至成／翻攝
大重機騎士綠燈直行，行經板橋一處大馬路口時，高速撞上違規右轉的7旬婦人，婦人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
大重機騎士綠燈直行，行經板橋一處大馬路口時，高速撞上違規右轉的7旬婦人，婦人當場失去呼吸心跳，送醫不治。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區民生路一段與板新路口今天發生死亡車禍，現場機車零件散落滿地。
新北市板橋區民生路一段與板新路口今天發生死亡車禍，現場機車零件散落滿地。
死者騎的機車不堪撞擊，車身全毀，機車座椅更「分離在地」。記者翁至成／翻攝
死者騎的機車不堪撞擊，車身全毀，機車座椅更「分離在地」。記者翁至成／翻攝

重機 監視器

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