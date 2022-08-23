驚悚片！板橋7旬婦「超狂違規」 遭紅牌大重機撞飛身亡

新北市板橋區今天發生死亡車禍，一名7旬梁姓婦人在大馬路口違規右轉，遭到對向綠燈直行的紅牌重機撞上，人車噴飛，當場沒了呼吸心跳，送醫搶救仍亡。現場零件散落一地，大重機車頭全毀，死者的機車座椅直接「分離」，根據監視器畫面，撞擊當下速度十分快。

海山警方今天早上10點17分獲報，板橋區民生路一段與板新路口發生車禍趕抵，發現梁婦（72歲）癱倒在地、當場沒了生命跡象，而大重機騎士李男（47歲）則是雙手手腕骨折，雙雙送醫救治。

梁婦不堪撞擊，急救後宣告不治，李男則沒有生命危險。經查，2人均無酒駕，警方事後通知死者家屬處理後事，並將肇事李男依過失致死罪嫌送辦。