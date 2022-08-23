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白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

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白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲在臉書貼文表示蹲在阿嬤的面前，再多的愧咎和歉意都無法彌補失去孫子的缺憾。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書貼文表示蹲在阿嬤的面前，再多的愧咎和歉意都無法彌補失去孫子的缺憾。圖／取自黃偉哲臉書

台南市民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑因逮捕明德外役監獄逃犯遭襲擊，兩人均因公不幸殉職，專案小組今天清晨於新竹逮捕嫌犯林信吾，市長黃偉哲今天陪同蔡英文總統探視家屬，尤其面對曹瑞傑阿嬤，場面更令人鼻酸。

黃偉哲在臉書發文説，蹲在阿嬤的面前，我知道再多的愧疚與歉意，都難以彌補她失去孫兒的痛苦；再多的撫卹，都彌補不了永遠的缺憾。

蔡英文總統承諾阿嬤：會深切檢討，不再讓悲劇重演。

黃偉哲強調：「每一位員警都是我們摯愛的手足，這次的痛，很痛，讓我們努力完善體制，讓我們的手足沒有後顧之憂、不再遭受險害。」

黃偉哲下午出席新百祿燕窩觀光工廠、也是國際獅子會第19分區捐贈台南市消防局7大隊防焰、防火焰的半面罩，以及手持式的熱顯像儀，消防是一門科學，科學就要借重科學儀器，就如同警察辦案，犯罪偵防也是一門專門的學問，許多犯罪偵防需要借助科學器材，監視器、快速指紋分辨、彈道的分析、DNA的鑑定等，這都是科學。

黃偉哲說，今天陪同蔡英文總統去看家屬，阿嬤說，「早上還在吃飯他（曹瑞傑）就出去了，他就一去不回」，兩位警察都是非常的戮力從公，一個在指揮交通的勤務，一個是在備勤的，接到失竊車輛的通知，馬上就衝出去，沒有著防彈背心，所以在這種情況下，失去了兩位英勇的警察弟兄，也希望接下來許多裝備包括警務的、警用的，包括消防用的，也都應該要再充實，人員的訓練要更精進，員額要再增加。

殺警 黃偉哲 蔡英文

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