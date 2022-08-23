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玩水避暑卻釀憾事 新北烏來紅河谷7旬翁溺斃

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名7旬王姓老翁，今天下午跟友人一起到烏來紅河谷泡水避暑，王翁為了拿清洗身體用的水桶，不慎失足溺水、身體逐漸下沉，在場民眾聽到求救聲救起，他已沒了呼吸心跳，送醫搶救不治。

警方調查，王翁（73歲）今天下午跟林姓男子（68歲）相約，一起至烏來區紅河谷吊橋下玩水，泡水期間，王翁發現清洗身體用的水桶不小心漂離身邊，游泳上前撿取。

王翁沒注意水桶已距離岸邊逾10公尺，越游越遠，不堪水深已達2公尺，失足溺水。在場其他戲水遊客聽聞求救聲，上前將王翁救起，但已沒有生命跡象。

警、消今天下午5點13分獲報趕抵，緊急將王翁送新店耕莘醫院急救，經搶救一小時，於晚上6點15分宣告不治；警方已聯絡死者家屬處理後續事宜。

新北烏來紅河谷今天下午一名7旬老翁戲水時，不慎失足溺斃，令人唏噓。記者翁至成／翻攝
新北烏來紅河谷今天下午一名7旬老翁戲水時，不慎失足溺斃，令人唏噓。記者翁至成／翻攝
新北烏來紅河谷今天下午一名7旬老翁戲水時，不慎失足溺斃，令人唏噓。記者翁至成／翻攝
新北烏來紅河谷今天下午一名7旬老翁戲水時，不慎失足溺斃，令人唏噓。記者翁至成／翻攝
新北烏來紅河谷今天下午一名7旬老翁戲水時，不慎失足溺斃，令人唏噓。記者翁至成／翻攝
新北烏來紅河谷今天下午一名7旬老翁戲水時，不慎失足溺斃，令人唏噓。記者翁至成／翻攝

溺水 烏來

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