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五股七旬老翁整理林地發生意外 挖土機壓傷命危送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股觀音山區今天下午4時許，發生挖土機翻覆壓傷72歲陳姓老翁的事故。當時老翁駕駛挖土機正在整理自家林地，同行友人短暫離開之後折返發現，消防隊獲報趕抵救出老翁時，已無生命跡象，送醫急救中。

事故地點在五股區天乙路。據了解，陳姓老翁是地主，因為自家林地荒廢久未整理，於是他借來1輛挖土機，今天下午與55歲洪姓友人一起整地，洪男中途短暫離開休息，大約10分鐘之後返回，發現老翁被翻覆的挖土機壓在底下，連忙報案求救。

消防隊獲報趕抵，協助救出老翁時，他已失去呼吸心跳，由救護車送往淡水馬偕醫院搶救，傷勢嚴重，情況並不樂觀。詳細意外過程由警方鑑識調查釐清。

72歲陳姓老翁整理自家林地，不慎被翻覆的挖土機壓傷，命危送醫，警方封鎖現場採證。記者林昭彰／翻攝
72歲陳姓老翁整理自家林地，不慎被翻覆的挖土機壓傷，命危送醫，警方封鎖現場採證。記者林昭彰／翻攝
72歲陳姓老翁整理自家林地，不慎被翻覆的挖土機壓傷，命危送醫，警方封鎖現場採證。記者林昭彰／翻攝
72歲陳姓老翁整理自家林地，不慎被翻覆的挖土機壓傷，命危送醫，警方封鎖現場採證。記者林昭彰／翻攝

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