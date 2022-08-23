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新北54歲警務正呂明實病逝 曾破跨國集團偽卡詐領案

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日病逝台大醫院，享年54歲。呂離世的消息令外界不捨，他警專畢業從基層做起，工作盡職，一路升到警務正，期間擔任板橋派出所長時，更偵破跨國偽卡集團銀行詐領案，逮捕保加利亞籍車手喬奇夫（Georgiev），堪稱生平代表作。

呂明實是警專5期畢業，在警界服務長達34年，1988年畢業分發北市保大，於2006年調至台北縣（今新北市）警局，從永和警分局巡官做起，先後擔任瑞芳、新店、樹林、土城、板橋分局派出所長；2018年在新北交大擔任警務員，2019年升任新北市警局後勤科警務正。

呂明實在板橋派出所擔任所長2年期間，最為人津津樂道的事蹟，是2016年11月偵破的「銀行偽卡詐領案」。一個保加利亞集團在台灣用磁條提款卡偽卡，盜領上百萬不等金額，案經呂發現「合庫板橋分行ATM扣留多張操作失敗的信用卡」，認為不單純，密切跟銀行聯繫後，成功逮捕正要提款的保加利亞籍車手喬奇夫（49歲）。

警方逮捕車手喬奇夫，在他身上查獲近13張外觀印製歐洲百貨公司商標的偽卡，又至他旅宿住處找到79張偽卡、2支手機、1部電腦 、13張SIM卡，跨國匯款單等證物。經清查，合庫共被盜領18萬3000元。

去（2021）年7月，呂明實突然發現罹患胰臟癌，經一年積極治療，無奈狀況終未好轉；今年6月底病情惡化，呂住院治療逾1個月，不幸於8月10日離開人世。

新北市警局獲悉，立刻協助家屬處理後事，指出呂明實儘管身懷重病，仍想為社會大眾付出，像去年疫情肆虐時，呂積極協助疫調，調查約130人足跡，另參與市府居家照護關懷中心輪值，回答民眾有關疫情或染疫相關疑慮，共協助約250人，直言「呂明實是一名真正警察英雄」。

新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日因胰臟癌病逝，享年54歲。圖為與警政署長黃明昭（右）合照。圖／新北市警局提供
新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日因胰臟癌病逝，享年54歲。圖為與警政署長黃明昭（右）合照。圖／新北市警局提供
新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日因胰臟癌病逝，享年54歲。圖／新北市警局提供
新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日因胰臟癌病逝，享年54歲。圖／新北市警局提供
新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日因胰臟癌病逝，享年54歲。圖／新北市警局提供
新北市警局後勤科警務正呂明實，本月10日因胰臟癌病逝，享年54歲。圖／新北市警局提供

車手 盜領 警察

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