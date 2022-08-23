台南殺警案竹市議長許修睿不捨 將發獎勵金鼓舞基層
台南殺警案嫌犯新竹落網，全國關注，新竹市議會在今天召開臨時會，在會議開始前，議長許修睿首先針對殉職員警表達不捨，所幸在全國警力通力合作下，順利逮捕嫌犯，議會將提撥10萬元獎勵金，感謝竹市警方協助破案的有功基層員警。
許修睿表示，新竹市警察局出動所有優勢警力，由局長郭士傑親自帶隊，配合警政署緝凶，不發一槍一彈就讓嫌犯就逮。警方徹夜埋伏整晚都沒睡覺，真的非常辛苦。他也哀悼台南兩位年輕優秀因公殉職的員警，同時感謝所有警察不眠不休保護民眾安全。
許修睿指出，警方的辛苦只有家人最清楚，因為工作需求，輪班值勤、日夜顛倒、年節待命，與家人聚少離多，新竹市議會長久以來對於警察的各項權利都相當重視，包括健檢員額增加、勤務加給、合理工時等，議會都有相關的提案爭取，未來也將持續檢討員警保險是否還有增加的空間。
為勉勵警方辛勞，議會將提撥10萬元獎勵金感謝協助破案的有功基層員警，希望藉此提振警察士氣。許修睿說，警察執行各項公權力，維護社會治安，是威嚴與法治的象徵，不應該有任何惡意挑釁甚至挑戰警察公權力的模糊空間，也期盼社會各界共同維護對警察弟兄應有的尊重與尊嚴。
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