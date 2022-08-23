快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林口山區遭挖大洞非法燃燒 突破小黑心防破獲非法業者

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市環保局為蒐證林口山區業者非法燃燒廢棄物行為，需靠近貼鐵皮屋拍攝，但多次遭犯嫌飼養的小黑追趕，環保局靠著雙方日久熟識、慢慢突破心防，最終成功蒐證，將以廢棄物清理法移送偵辦，最重將處1500萬元罰鍰。

日前新北環保局發現林口頂福山區疑有非法燃燒情形，昨會同保七總隊、新北市警局，由檢察官帶隊搜索頂福山區非法處理廢棄物場址，查獲堆置廢木材混合物及焚燒廢棄物後殘渣等跡證，並現場帶回犯嫌1名及扣押犯罪機具1台。全案依違反廢棄物清理法偵辦，最高處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，本案透過長時間觀察分析區域空品狀況，若有空品異常即搭配空拍機巡查，發現林口頂福山區疑似因非法燃燒行為，導致偶有空氣品質異常情形，進一步深入追查，頂福山區現場竟遭挖掘了約半個羽球場大的坑洞，深度約有1層樓高，內含燃燒後之灰燼，且有廢棄物堆置之情事。

觀察現場發現犯嫌除於場區路口設立鐵門還裝監視器，據以隱藏其於場內非法焚燒廢棄物行為。為利完整蒐證其非法棄置及焚燒之犯行，環保局除空拍機外，並翻山越嶺由後方小徑進入場區於樹叢中裝設監視器蒐證，經1個多月發現其非法棄置廢木材棧板共13車次並就地放火焚燒。專案小組昨日進行現場搜索，並扣回犯罪機具及相關證據移送法辦。

環保局蒐證過程為突破業者所設防備，從後方隱密草叢處進行蒐證，過程中多次遭犯嫌飼養小黑發現進行人狗追逐大戰，但經過長時間接觸小黑漸漸熟悉專案小組，才不再吠叫影響蒐證，且小黑對於外來裝備及設施相當敏感，曾多次嗅聞及翻動專案小組架設的監視器設備，所幸小黑僅出於好奇前往嗅聞沒有破壞。

環保局說，除非法處理廢棄物行為人有刑責，地主未經主管機關許可提供土地堆置、回填廢棄物，同樣違反廢棄物清理法規定可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

專案小組架設之監視器拍攝到非法燃燒畫面。圖／新北市環保局提供
專案小組架設之監視器拍攝到非法燃燒畫面。圖／新北市環保局提供
專案小組昨破獲林口頂福山區非法處理廢棄物業者。圖／新北市環保局提供
專案小組昨破獲林口頂福山區非法處理廢棄物業者。圖／新北市環保局提供
小黑曾多次嗅聞及翻動重案組於草叢中架設之監視器。圖／新北市環保局提供
小黑曾多次嗅聞及翻動重案組於草叢中架設之監視器。圖／新北市環保局提供
非法業者於林口頂福山區挖大洞堆置非法廢棄物。圖／新北市環保局提供
非法業者於林口頂福山區挖大洞堆置非法廢棄物。圖／新北市環保局提供

廢棄物 空拍機

延伸閱讀

山區祖產開挖大天坑 傾倒廢棄物放火燒成灰燼遭法辦

基進黨到國民黨外電桿貼「賣台近了」 嘉市環保局要罰

林佳龍稱林口國道交流道預算加10億 藍委：證實中央做球？

新竹以南9縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

相關新聞

國一貨車突起火濃煙竄天 駕駛急逃車流回堵3公里

桃園中壢區國道1號南下59.4公里處，今下午3時42分許，由28歲陳姓男子所駕駛載運機電用品的1部小貨車，行駛中發現底盤...

林口山區遭挖大洞非法燃燒 突破小黑心防破獲非法業者

新北市環保局為蒐證林口山區業者非法燃燒廢棄物行為，需靠近貼鐵皮屋拍攝，但多次遭犯嫌飼養的小黑追趕，環保局靠著雙方日久熟識...

關山垃圾掩埋場6度起火 消防員把救護車開到現場待命

台東縣關山垃圾場今天清晨3時許6度傳出火警，消防局出動多個消防分隊前往滅火，垃圾衍生出的沼氣助長火勢，數公里外都能看見火...

影／桃園龜山移工出車禍 挨撞電動車放路邊卻起火

桃園市龜山區今下午發生電動自行車起火，一輛停放在工廠對面的電單車，突全面燃燒，消防員撲滅後詢問工廠員工，疑是車主上午出車...

影／貨櫃出港未裝置牢靠 貨櫃車在萬瑞匝道側翻司機骨折

葉姓男子今天下午駕駛貨櫃車駛出基隆港，經基隆港東岸聯外道路駛入萬瑞快道路時，在彎道翻覆，造成左手骨折。消防救護人員將他送...

清晨駕車撞飛機車騎士 男：邊開車邊吃炒飯

董姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區林森北路、民權東路口，撞上橫向行駛的機車，機車騎士全身擦挫傷，意識清醒送醫治療，董男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。