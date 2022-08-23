林口山區遭挖大洞非法燃燒 突破小黑心防破獲非法業者

新北市環保局為蒐證林口山區業者非法燃燒廢棄物行為，需靠近貼鐵皮屋拍攝，但多次遭犯嫌飼養的小黑追趕，環保局靠著雙方日久熟識、慢慢突破心防，最終成功蒐證，將以廢棄物清理法移送偵辦，最重將處1500萬元罰鍰。

日前新北環保局發現林口頂福山區疑有非法燃燒情形，昨會同保七總隊、新北市警局，由檢察官帶隊搜索頂福山區非法處理廢棄物場址，查獲堆置廢木材混合物及焚燒廢棄物後殘渣等跡證，並現場帶回犯嫌1名及扣押犯罪機具1台。全案依違反廢棄物清理法偵辦，最高處5年以下有期徒刑，併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，本案透過長時間觀察分析區域空品狀況，若有空品異常即搭配空拍機巡查，發現林口頂福山區疑似因非法燃燒行為，導致偶有空氣品質異常情形，進一步深入追查，頂福山區現場竟遭挖掘了約半個羽球場大的坑洞，深度約有1層樓高，內含燃燒後之灰燼，且有廢棄物堆置之情事。

觀察現場發現犯嫌除於場區路口設立鐵門還裝監視器，據以隱藏其於場內非法焚燒廢棄物行為。為利完整蒐證其非法棄置及焚燒之犯行，環保局除空拍機外，並翻山越嶺由後方小徑進入場區於樹叢中裝設監視器蒐證，經1個多月發現其非法棄置廢木材棧板共13車次並就地放火焚燒。專案小組昨日進行現場搜索，並扣回犯罪機具及相關證據移送法辦。

環保局蒐證過程為突破業者所設防備，從後方隱密草叢處進行蒐證，過程中多次遭犯嫌飼養小黑發現進行人狗追逐大戰，但經過長時間接觸小黑漸漸熟悉專案小組，才不再吠叫影響蒐證，且小黑對於外來裝備及設施相當敏感，曾多次嗅聞及翻動專案小組架設的監視器設備，所幸小黑僅出於好奇前往嗅聞沒有破壞。