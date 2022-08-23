支持警合法用槍 新莊警誤殺拒檢女乘客檢方不起訴

新北市新莊警分局警備隊潘姓員警去年4月25日朝拒檢車輛開槍，擊中坐在車輛右前座的30歲林女，造成林女死亡，被依殺人罪移送；新北地檢署支持警方合法用槍，今天不起訴處分；另林女涉及遺棄致死罪部分，檢方另案調查。

去年4月25日，30歲死者林女搭乘29歲林姓女友人轎車，車內藏毒，深夜11時許行經新北市新莊區時遇警方臨檢，當時員警見林女未飲酒，本欲放行，潘員此時發現車主遭通緝，拍打駕駛車窗示意停車受檢，林女怕無照駕駛與毒品被發現拒檢逃逸，先衝撞前方停等紅燈小貨車，又倒車衝撞路旁轎車，左輪還輾到潘員的腳。

潘員站到車輛前方持槍喝令「停車」欲攔阻，林女卻駕車衝撞潘員，潘員被撞趴臥在車輛引擎蓋上拖行，此時向前擋風玻璃擊發第一槍，潘員落地後又朝車輛左側輪胎射擊第二槍，第二發子彈不慎擊中坐在右前座的死者。

林姓女友人駕車逃逸，原以為死者傷勢不重，繞了一圈躲避追緝，直到死者痛苦表示「姊！我受傷了，帶我去醫院。」林姓女友人才前往林口長庚醫院，將死者丟在急診室門口逃逸。距離事發已50分鐘，死者意識模糊，搶救無效而不治。

死者母親受訪稱警方執法是正確的，但覺得是不是「執法過當」，認為警方開槍時好像就是隨便亂揮、隨便射擊這樣，「他第二槍不是對著輪胎，而是朝著駕駛座致人於死命這樣，希望請檢察官調查。」

檢方認為第二槍是否符合「急迫需要」、「不得逾越必要程度」是關鍵，調查潘員朝車輛喝令「停車」，林女卻沒有停車跡象，還加速衝撞潘員，當下別無他法阻止林女行為，且當時潘員已有危險，又有其他員警、民眾在場，屬於急迫需求，潘員朝左前輪射擊符合「急迫需要」。

檢方又依據警方重建現場彈道，不排除潘員當時是朝著車輛引擎室、左前輪等處射擊，審酌當時林女駕車拒檢、數度衝撞車輛、員警，繼續逃竄恐危害公眾，認定潘員「未逾越必要程度」，符合合法用槍。