影／桃園龜山移工出車禍 挨撞電動車放路邊卻起火

桃園市龜山區今下午發生電動自行車起火，一輛停放在工廠對面的電單車，突全面燃燒，消防員撲滅後詢問工廠員工，疑是車主上午出車禍、同事將受損車輛載至工廠對面停放，初步研判是電池受損導致起火，但確切原因有待調查。

消防局第一大隊平頂分隊今下午1時5分獲報，龜山區文工一路上一家工廠對面，一輛靜止中的電動自行車突然起火，全面燃燒，立刻派2車5人到場救災；由於電池燃燒時恐產生大量毒氣，消防員戴上呼吸器、以化學泡沫滅火，1時18分便撲滅火勢，但由於電池仍持續冒煙，消防員不敢大意，在周邊架設炮塔繼續灌水，以確保安全。

由於現場不見車主，消防詢問工廠員工，得知疑似是一名移工上午騎車出車禍，同事將車輛載到工廠對面停放，車主則被送醫，但尚未得知車禍發生原因及時間、地點。