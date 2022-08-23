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清晨駕車撞飛機車騎士 男：邊開車邊吃炒飯
董姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區林森北路、民權東路口，撞上橫向行駛的機車，機車騎士全身擦挫傷，意識清醒送醫治療，董男則未受傷，警方介入後確定雙方未酒駕，持續釐清確切肇事原因。
警方調查，今天上午6時許，53歲董男駕車沿林森北路南往北方向行駛，59歲張姓男子騎乘機車沿民權東路西往東方向行駛，雙方行經路口皆未停下，張男機車遭董男汽車撞飛，機車嚴重毀損，張男當場噴飛重摔，全身受擦挫傷。
救護人員獲報到場，張男表情痛苦但意識清醒，送馬偕醫院治療；董男則未受傷留在原處，車上留有一盒吃到一半的炒飯，他坦言正在前往桃園辦事途中，肚子餓買了炒飯，邊吃邊開車，結果釀禍。
警方表示，經施予酒測，2人酒測值為每公升0毫克，已調閱周遭監視器畫面，持續釐清確切肇事原因。
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