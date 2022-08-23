快訊

白西裝像未能完成的婚禮…王瞳親選照片 艾成追思會遺照曝光

台南殺警案震驚全台…警方專案小組迅速偵破 全靠「這一物」

車上有11名乘客…台南殺警案凶嫌「攜槍搭客運」 冷靜搭車畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她掉「第一分薪水買的」名牌皮夾 心碎接暖警電話笑了

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

一名女子昨天搭乘機場捷運上班，不慎遺失多年前出國以第一分薪水買的皮夾，所幸剛好桃園捷運警察隊員警巡邏經過，馬上經銀行聯繫失主，讓她很快就領回這極具意義的皮夾，放下心中大石。

桃園市捷運警察隊指出，一名謝姓女子昨天下午1時55分由A4新莊副都心站，搭乘機場捷運前往A9林口站上班時，不慎將皮夾遺留在A4站月台候車椅上，逕自上車。

警方說，車剛開走，巡邏A4站的警員施閔中、曾意達就在月台候車椅上，發現一個無人看管的皮夾，近看更發現是知名品牌LV，內有身分證、駕照及銀行卡等證件，便打電話給發卡銀行，託客服轉告失主前來領回。

謝女接獲通知，急忙與員警聯繫，從A9站趕回A4站，取回遺失皮夾。她欣喜若狂說，這只皮夾是8年前獲得人生第一分工作、領到第一分薪水，自助前往歐洲旅遊，花1萬2000元買來犒賞自己的禮物，極具意義，非常感謝員警熱心協助。

捷運警察隊表示，桃園機場捷運線是國內往返機場與跨越多個縣市的交通要道，旅客來去匆匆，極易掉落身上物品，提醒乘客搭乘時多留意身邊物品，避免遺落車廂或月台。

謝姓女子領回皮夾，欣喜若狂，不斷感謝警方。圖／捷警隊提供
謝姓女子領回皮夾，欣喜若狂，不斷感謝警方。圖／捷警隊提供
謝姓女子昨天搭機場捷運，將心愛皮夾忘在座椅上，所幸被巡邏員警撿回。圖／捷警隊提供
謝姓女子昨天搭機場捷運，將心愛皮夾忘在座椅上，所幸被巡邏員警撿回。圖／捷警隊提供

機場捷運 桃園機場 警察

延伸閱讀

陽光大男孩、熱血暖警 台南殉職兩警同仁不捨

失智8旬婦提領百萬元忘了回家路 台南暖警護送安全返家

皮夾掉落公車上 暖警迅速尋回

在地美食？火車站月台驚見「生猛海鮮」 網友大驚：居然沒牽繩！

相關新聞

清晨駕車撞飛機車騎士 男：邊開車邊吃炒飯

董姓男子今早駕駛汽車行經台北市中山區林森北路、民權東路口，撞上橫向行駛的機車，機車騎士全身擦挫傷，意識清醒送醫治療，董男...

她掉「第一分薪水買的」名牌皮夾 心碎接暖警電話笑了

一名女子昨天搭乘機場捷運上班，不慎遺失多年前出國以第一分薪水買的皮夾，所幸剛好桃園捷運警察隊員警巡邏經過，馬上經銀行聯繫...

基隆22歲女機車騎士撞路旁休旅車 氣管破裂氣胸亡

基隆市簡姓女子前晚騎機車，在基金三路撞上停放路旁的汽車，身受重傷送醫不治。檢警今天相驗死因為氣管破裂、氣血胸、急性呼吸衰...

小黃追撞公車釀漏油拋錨　北市松山警急派員排除

台北市松山區一處路口昨晚一輛計程車追撞公車，導致公車拋錨、煞車鎖死，導致尖峰時段路口車流一度壅塞，轄區松山警分局獲報啟動...

8旬婦發燒鎖房3天未出門 中警以塑膠扇戳縫開門送醫

台中市八旬廖婦已3天未出門，鄰居擔心老婦人危險報警。警方到住所發現婦人門房上鎖，就地取採以塑膠扇深入門縫順利開門，老婦躺...

喵星人躲轎車引擎蓋 飼主拿罐頭引誘失敗 警用快手解圍

台中市張姓女子飼養的愛貓在20日時，偷跑出家門，躲在鄰居轎車的引擎室裡，張女發現後，通知警方聯絡車主打開引擎蓋協助，但引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。