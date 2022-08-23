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她掉「第一分薪水買的」名牌皮夾 心碎接暖警電話笑了
一名女子昨天搭乘機場捷運上班，不慎遺失多年前出國以第一分薪水買的皮夾，所幸剛好桃園捷運警察隊員警巡邏經過，馬上經銀行聯繫失主，讓她很快就領回這極具意義的皮夾，放下心中大石。
桃園市捷運警察隊指出，一名謝姓女子昨天下午1時55分由A4新莊副都心站，搭乘機場捷運前往A9林口站上班時，不慎將皮夾遺留在A4站月台候車椅上，逕自上車。
警方說，車剛開走，巡邏A4站的警員施閔中、曾意達就在月台候車椅上，發現一個無人看管的皮夾，近看更發現是知名品牌LV，內有身分證、駕照及銀行卡等證件，便打電話給發卡銀行，託客服轉告失主前來領回。
謝女接獲通知，急忙與員警聯繫，從A9站趕回A4站，取回遺失皮夾。她欣喜若狂說，這只皮夾是8年前獲得人生第一分工作、領到第一分薪水，自助前往歐洲旅遊，花1萬2000元買來犒賞自己的禮物，極具意義，非常感謝員警熱心協助。
捷運警察隊表示，桃園機場捷運線是國內往返機場與跨越多個縣市的交通要道，旅客來去匆匆，極易掉落身上物品，提醒乘客搭乘時多留意身邊物品，避免遺落車廂或月台。
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