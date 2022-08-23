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基隆22歲女機車騎士撞路旁休旅車 氣管破裂氣胸亡
基隆市簡姓女子前晚騎機車，在基金三路撞上停放路旁的汽車，身受重傷送醫不治。檢警今天相驗死因為氣管破裂、氣血胸、急性呼吸衰竭。檢警初步認定簡女為自撞，相關刑責待調查。
22歲簡女前晚7點左右，騎機車沿基金三路基隆往萬里方向行駛，在接近基隆安樂區、新北萬里區交界處，疑未注意車前狀況，不慎撞上王男停放路旁的白色休旅車。
車禍發生後，機車車頭毀損，簡女猛烈撞擊休旅車，傷重倒地。消防局接獲報案，派員前往救護，發現簡女喉嚨接近下巴處有傷口，送醫急救，醫師搶救到昨天近午宣告不治。
檢察官今天上午偕法醫相驗，認定簡女死因為氣管破裂導致雙側氣血胸，急性呼吸衰竭死亡。
據了解，車禍發生後，警方調查簡女是否酒後騎車，體內酒精濃度數值為為0，非酒駕肇禍。被撞擊的休旅車熄火，停放路側白線外區域，事故原因待檢警釐清。
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