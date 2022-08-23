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小黃追撞公車釀漏油拋錨 北市松山警急派員排除
台北市松山區一處路口昨晚一輛計程車追撞公車，導致公車拋錨、煞車鎖死，導致尖峰時段路口車流一度壅塞，轄區松山警分局獲報啟動交通快打機制，迅速呼叫拖吊車並派員到場排除，順利解決塞車危機；警方特別呼籲，松山區長見肇事原因以「未注意車前狀況」及「未保持安全距離」為主，用路人應謹慎小心。
據悉，首都客運「藍10路線」公車昨晚9時行經台北市松山區南京東路、三民路口，準備左轉時遭後方計程車追撞，導致油箱漏油、煞車鎖死，拋錨在路中間，當時仍值下班尖峰時段，周遭路段車流一度壅塞。
轄區松山分局警方獲報派員到場，6名員警第一時間嘗試徒手推車排除狀況，無奈公車煞車鎖死，動彈不得，所幸提前聯繫拖吊車到場，順利將肇事車輛拖離路口，加上員警積極疏導，現場狀況很快排除。
警方特別提醒，路口轉彎事故很常見，經分析，松山區易肇事路口主要肇事原因，多以「未注意車前狀況」及「未保持安全距離」為主，夜間行車視線更不佳，駕駛人行經路口務必減速「慢、看、停」，以免發生追撞危險。
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