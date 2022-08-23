8旬婦發燒鎖房3天未出門 中警以塑膠扇戳縫開門送醫

日前某知名量販店邀請網紅阿翰拍攝中元節廣告，在廣告中阿翰以過去自身所創作、極受網友歡迎的角色九天玄女和來自越南的新住民阮月嬌出鏡。但廣告播出後，量販店卻收到來自越南新住民社群的陳情抗議，表示阮月嬌這個角色刻意呈現出的口音在博取台灣觀眾笑聲的同時，卻可能觸及新住民的傷痕，因為「自己說中文的口音被嘲笑」是許多新住民共有的經驗，也是許多人長期用來指控這群新住民「不夠台灣」的負面標籤。

2022-08-23 12:39