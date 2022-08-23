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8旬婦發燒鎖房3天未出門 中警以塑膠扇戳縫開門送醫
台中市八旬廖婦已3天未出門，鄰居擔心老婦人危險報警。警方到住所發現婦人門房上鎖，就地取採以塑膠扇深入門縫順利開門，老婦躺在床上病懨懨，趕緊送醫，所幸無礙。
和平區達觀里廖婦平時從事拾荒工作，彭姓鄰居昨晚發現，已經3天沒看到廖婦，進一步詢問與廖同住的羅姓丈夫，羅說自己不良於行，無法照料自己，更無法照顧妻子，他只知道妻子一直關在房間，不知道狀況如何。
昨晚，台中市和平警分局竹林所接獲通報，警員李榮華通知當地里長到場查看，發現婦人房間上鎖，警方就地取材以塑膠扇伸入門縫，打開上鎖房門，見廖婦躺在床上不動，身體發燙，意識模糊，員警先以清水擦拭廖婦臉部及手腳，讓身體降溫，並通知救護車前來救護送醫。
竹林所通知住在外地的家屬前往醫院照顧，家屬對員警及時救援深表感謝，和平警分局提醒，民眾請多關心家中長輩，遇到困難請撥打110，警察隨時在您身邊。
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