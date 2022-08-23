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北巿工地意外1人傷勢詭異不治 警識疑點報案人變嫌犯

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

北市中山警分局日前獲報，轄內一處工地發生工安意外，一名工人被發現受傷昏迷，送醫不治，警方介入後發現現場無高樓，死者卻有手骨裂開、腿部皮膚大面積脫落等嚴重傷勢，「怎麼可能自己跌成這樣」，進一步調查發現廖姓報案人即是肇事犯嫌，詢後依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，案發工地位於台北市中山區南京東路三段223號，現場近月施作大樓拆除工程，十幾層樓的建築已拆成平地，往地下樓層施工中。

8月8日下午，現場工人39歲廖姓男子，在地下一樓車道處發現另名工人52歲鄧姓男子倒臥地上，意識不清，立即報警求助，救護人員到場將鄧男送往馬偕醫院急救，鄧男仍於下午2時許傷重不治。

轄區員警及鑑識人員介入後發現，鄧男手腳受有嚴重外傷，現場又無高樓，不可能是從高處失足釀成意外，眾人疑惑之際，眼尖員警發現，該工地只有一輛重機械（推土機），而唯一會開推土機的只有廖男，當即呼叫鑑識人員仔細採證推土機，並叫來廖男，「自己跌倒不可能那麼嚴重，死者傷勢像遭機械重創，現場只有你會開山貓（推土機），確定與你無關？」語畢突破廖男心防，坦承涉案。

原來，廖男當時駕駛推土機，從地下一樓前往地下二樓，在車道轉彎處撞倒鄧男，因轉彎死角沒有發現鄧男身影，「有感覺輾到東西，但以為是石頭」，在地下二樓鏟土折返途中，才發現地上的鄧男奄奄一息，報警求助但不敢坦承肇事。員警聽完立刻依過失致死罪嫌逮捕廖男，詢後依法送辦。

該工地廖姓工人報警，調查後被發現就是犯嫌。記者李隆揆／攝影
該工地廖姓工人報警，調查後被發現就是犯嫌。記者李隆揆／攝影
該工地廖姓工人報警，調查後被發現就是犯嫌。記者李隆揆／攝影
該工地廖姓工人報警，調查後被發現就是犯嫌。記者李隆揆／攝影
該工地廖姓工人報警，調查後被發現就是犯嫌。記者李隆揆／攝影
該工地廖姓工人報警，調查後被發現就是犯嫌。記者李隆揆／攝影

北市 車道

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