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影／陌生女網友騙6百萬要再剝皮 女行員幫擋30萬

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名洪姓男子，被陌生女網友詐騙600萬元「投資股票」，對方還想剝他第二層皮，再介紹「律師」討回錢財。洪男日前準備匯款30萬元律師費，幸好銀行櫃員機警，通報警察協助勸阻，他才勉強接受停損認賠出場。

洪男自稱透過網路交友認識1名女子，從頭到尾也沒見過面，便相信對方介紹的「強攻漲停」股票投資手法，他根本搞不清楚如何運作，即陸續匯款600萬元供對方代操作，準備獲利了結卻被拒絕提領。

這時女網友又說，她自己也遇過類似狀況，透過律師幫助才解決，順利領到錢。接著透過女網友介紹的「假律師」向洪男保證，可以協助討回600萬元，但必須先付30萬元律師費。

洪男3日到銀行臨櫃領出30萬現金，女行員協助匯款時發現對方竟提供警示帳戶，連忙告知洪男遇到詐騙集團，但是他執迷不悟，堅稱對方不是假律師。

行員勸不動，報警求助，三重警分局慈福派出所警員盧冠廷、黃信元趕抵，耐心規勸許久，洪男才願意相信，點頭說了1句：「嗯！假律師」，勉強同意放棄匯款，但600萬元打了水漂，白白糟蹋了。

幸好銀行女櫃員機警，沒幫洪男（左）把已領出的30萬元，匯款給詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
幸好銀行女櫃員機警，沒幫洪男（左）把已領出的30萬元，匯款給詐騙集團。記者林昭彰／翻攝
員警耐心規勸，洪姓男子（右）才勉強相信遇到詐騙集團，賠了600萬元。記者林昭彰／翻攝
員警耐心規勸，洪姓男子（右）才勉強相信遇到詐騙集團，賠了600萬元。記者林昭彰／翻攝

律師 詐騙集團

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