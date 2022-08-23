金門田埔水庫工人落水失蹤 今早尋獲已無生命跡象

金門的田埔水庫昨日在進行浚深工程時發生陳姓工人不慎落水案，經過8小時搜尋無果，消防局今日上午8時03分扺達現場發現疑似溺者之黑點，旋即下艇搜尋搶救，於8時05分金沙IRB回報尋獲溺者，陳姓工人已死亡，後續大體交由金湖分局員警處置。

金門縣消防局表示，該案於昨日下午17時30分勤務結束後，消防局局長呂英華於昨晚20時也在金湖消防分隊召集第二大隊大隊長陳國瑋及副大隊長董紀瑋進行救援戰術研討，除具體指示今日勤務戰術面向外，考量可能湖面流向，特別叮囑應注意湖庫周遭狀況，特別以業主所搭設攔截網為重點巡視對象，務必儘速完成搜救任務。

今天上午7時消防局第二大隊所屬同仁隨即展開勤前整備，並進行勤前教育，車組抵達現場後先以摩托車巡視湖庫周遭狀況，以望遠鏡確認於湖庫中央攔截網附近發現可疑黑點，確實符合事前所研判，溺者浮起後大體可能隨湖面流向漂流，距離民眾所指認疑似落水位置約差距100公尺，隨即指揮同仁駕駛船艇前往確認並進行救援。

消防人員協助將大體上岸後，通知警察局及業主進行確認，經確認為昨日失蹤的陳姓工人，後續大體處置作為交由縣警局處理。

據了解，陳姓工人年約50多歲，來金門做工約7-8年，昨天是進行自來水廠的外包工程，到田埔水庫水面進行浚深，他與同仁開著怪手在做業平台上施工，不慎踩空掉落水庫，因未穿救生衣，不幸溺斃。