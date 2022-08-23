快訊

「哥哥回家了！」台南殺警案招魂聲聲泣 曹瑞傑阿嬤起乩道士點頭允

返回母港 雷根號「不穿過台灣海峽」代表美國怯懦了？

快檢查手機！35個App藏惡意程式恐亂送廣告 還悄做這事「讓你忘記它」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金門田埔水庫工人落水失蹤 今早尋獲已無生命跡象

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門的田埔水庫昨日在進行浚深工程時發生陳姓工人不慎落水案，經過8小時搜尋無果，消防局今日上午8時03分扺達現場發現疑似溺者之黑點，旋即下艇搜尋搶救，於8時05分金沙IRB回報尋獲溺者，陳姓工人已死亡，後續大體交由金湖分局員警處置。

金門縣消防局表示，該案於昨日下午17時30分勤務結束後，消防局局長呂英華於昨晚20時也在金湖消防分隊召集第二大隊大隊長陳國瑋及副大隊長董紀瑋進行救援戰術研討，除具體指示今日勤務戰術面向外，考量可能湖面流向，特別叮囑應注意湖庫周遭狀況，特別以業主所搭設攔截網為重點巡視對象，務必儘速完成搜救任務。

今天上午7時消防局第二大隊所屬同仁隨即展開勤前整備，並進行勤前教育，車組抵達現場後先以摩托車巡視湖庫周遭狀況，以望遠鏡確認於湖庫中央攔截網附近發現可疑黑點，確實符合事前所研判，溺者浮起後大體可能隨湖面流向漂流，距離民眾所指認疑似落水位置約差距100公尺，隨即指揮同仁駕駛船艇前往確認並進行救援。

消防人員協助將大體上岸後，通知警察局及業主進行確認，經確認為昨日失蹤的陳姓工人，後續大體處置作為交由縣警局處理。

據了解，陳姓工人年約50多歲，來金門做工約7-8年，昨天是進行自來水廠的外包工程，到田埔水庫水面進行浚深，他與同仁開著怪手在做業平台上施工，不慎踩空掉落水庫，因未穿救生衣，不幸溺斃。

消防局局長呂英華也呼籲，執行各式工程勤務應首重安全防護裝備，以避免憾事發生，也特別感謝一早前來支援的軍防部兩棲營友軍、金東救生分隊及職消同仁。

金門的田埔水庫昨日進行工程時發生陳姓工人不慎落水案，職消人員身著潛水衣下水搜救。圖／金門縣消防局提供
金門的田埔水庫昨日進行工程時發生陳姓工人不慎落水案，職消人員身著潛水衣下水搜救。圖／金門縣消防局提供
金門縣防局長呂英華一早就跟同仁趕赴現場，持續進行搜救。圖／金門縣消防局提供
金門縣防局長呂英華一早就跟同仁趕赴現場，持續進行搜救。圖／金門縣消防局提供
金門田埔水庫昨進行工程時發生工人不慎落水，消防人員身著潛水衣下水搜救。圖／金門縣消防局提供
金門田埔水庫昨進行工程時發生工人不慎落水，消防人員身著潛水衣下水搜救。圖／金門縣消防局提供
職消人員在岸邊準備浮球等設備，下水進行搜救作業。圖／金門縣消防局提供
職消人員在岸邊準備浮球等設備，下水進行搜救作業。圖／金門縣消防局提供

金門 水庫 警察

延伸閱讀

影／金門田浦水庫工程人員不慎落水 救難人員持續搜救

拒絕工程蟑螂找上門 高市消保官建議這麼做可自保

影／馬英九出席體育活動被稱「馬縣長」 幽默化解尷尬

影／823前夕馬英九金門追思 提兩岸越緊張越要有人溝通

相關新聞

模仿口音=歧視？她說阮月嬌廣告大家忽略談「這個」

日前某知名量販店邀請網紅阿翰拍攝中元節廣告，在廣告中阿翰以過去自身所創作、極受網友歡迎的角色九天玄女和來自越南的新住民阮月嬌出鏡。但廣告播出後，量販店卻收到來自越南新住民社群的陳情抗議，表示阮月嬌這個角色刻意呈現出的口音在博取台灣觀眾笑聲的同時，卻可能觸及新住民的傷痕，因為「自己說中文的口音被嘲笑」是許多新住民共有的經驗，也是許多人長期用來指控這群新住民「不夠台灣」的負面標籤。

兩車相撞 波及路旁6機車

台中市林姓男子昨天清晨五時許，駕駛保時捷休旅車在昌平東二路、山西路閃燈路口撞上駕駛轎車的蕭姓男子，蕭翻車後波及路旁六輛機...

喵星人躲轎車引擎蓋 飼主拿罐頭引誘失敗 警用快手解圍

台中市張姓女子飼養的愛貓在20日時，偷跑出家門，躲在鄰居轎車的引擎室裡，張女發現後，通知警方聯絡車主打開引擎蓋協助，但引...

北巿工地意外1人傷勢詭異不治 警識疑點報案人變嫌犯

台北市中山警分局日前獲報，轄內一處工地發生工安意外，一名工人被發現受傷昏迷，送醫不治，警方介入後發現現場無高樓，死者卻有...

影／陌生女網友騙6百萬要再剝皮 女行員幫擋30萬

新北市三重區1名洪姓男子，被陌生女網友詐騙600萬元「投資股票」，對方還想剝他第二層皮，再介紹「律師」討回錢財。洪男日前...

金門田埔水庫工人落水失蹤 今早尋獲已無生命跡象

金門的田埔水庫昨日在進行浚深工程時發生陳姓工人不慎落水案，經過8小時搜尋無果，消防局今日上午8時03分扺達現場發現疑似溺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。