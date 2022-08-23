派出所合署辦公 南投警分局5派出所受影響規畫整併

南投縣警局將對偏遠地區派出所警力整併，地方傳出將「裁撤派出所」。南投警分局在南投市鳳鳴社區舉辦說明會，強調在不增加員警員額的狀況下，實施合署辦公、聯合執勤，讓員警勤休及服勤時數符合法令規定，深夜巡邏班次也大幅增加，不會對地方治安造成影響。

南投分局副分局長李政昌指出，南投市及名間鄉共計有鳳鳴、新佳、赤水、崁峰及永和等5個派出所，因夜間需輪服值宿及各項勤務，員警每日服勤時數都超過12小時，與即將公布施行之公務人員服務法第12條規定相違背，在不增加員警員額狀況下，將合署辦公，原派出所8至22時仍派駐員警值班，受理民眾報案及為民服務，深夜時段則加強巡邏班次。

南投縣警察局長黃永志說，部分派出所合署辦公，是重新調配警力，保障員警有充分休息時間避免過勞，並更有效運用警力，並非外界傳聞的裁撤派出所。

整併後增加24小時值班派出所的數量加強維護治安外，各派出所每日8至22時還是會有同仁值班受理報案及為民服務，目前合署辦公仍在研議階段，各分局也將陸續召開說明會，取得地方共識，等警政署統一下令後再辦理。